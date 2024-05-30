İran'da Reisi sonrası için bir aday daha! Eski Meclis Başkanı Laricani harita ile ima etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler 28 Haziran'da yapılacak seçimlere çevrildi. Reisi sonrası için eski Meclis Başkanı Ali Laricani'den dikkat çeken adaylık çıkışı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden harita ile ima yapan Laricani, gündeme oturdu.

İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nden boşalan koltuk için 28 Haziran'da seçime gidecek. Kritik seçimde öncesinde önemli isimler bir bir adaylıklarını ilan ediyor.

İlk olarak daha önce adaylık başvurusu veto edilen Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, seçimde aday olacağını duyurmuştu. Daha sonra muhafazakar siyasetçi Said Celili'de aday olduğunu açıkladı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan adaylık sinyali verdi.

ESKİ MECLİS BAŞKANINDAN ADAYLIK İMASI

Reisi sonrası için eski Meclis Başkanı Ali Laricani'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Laricani, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ima eden bir paylaşım yaparak "Siz olmadan hedefe ulaşamayız." yazdı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Laricani'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu olurken; İranlı kullanıcılar, Laricani'nin İçişleri Bakanlığı'na adaylık başvurusu yapmaya gitmek için taksi aradığı yorumlarını yaptı. Bazı kullanıcılar da Laricani'nin twiti Dini Lider Ali Hamaney'den icazet alma amacıyla attığını öne sürdü.

Eski Meclis Başkanı olan Ali Laricani, muhafazakar kanadın önemli figürlerinden biri olarak tanınıyor. Ayrıca Ali Laricani'nin abisi Sadık Laricani, eski Yargı Erki Başkanı'ydı.

Laricani ailesinin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yakın çevresine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının arkasında olduğu iddia edilmişti.