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İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'daki seçimlerde galip gelen Mesud Pezeşkiyan mazbatasını aldı, koltuğa oturdu. İran'ın yeni cumhurbaşkanı ilk mesajında "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır" ifadelerini kullandı. 

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Mesud Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından İran lideri Hamaney'den mazbatasını aldı. 

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan'ın yanı sıra geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - 1. Resim

HAMANEY: MİLLET GALİP GELDİ

Törende konuşan Hamaney, seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz" dedi.

Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamaney, önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler." diye konuştu.

İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - 2. Resim

Hamaney, ülkenin küresel sorunlara yaklaşımının "aktif ve etkili" olması gerektiğini belirtti.

ABD'YE NETANYAHU TEPKİSİ

Savaş ve soykırım suçlarıyla itham edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına da değinen Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti" ifadelerini kullandı.

İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - 3. Resim

KOLTUKTAKİ İLK MESAJI

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum." dedi.

İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - 4. Resim

İran lideri Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

İran'da yeni dönem resmen başladı: Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı koltuğunda - 5. Resim

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla 30 Temmuz'da Meclis'te yemin töreni düzenlenecek. Bunun ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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