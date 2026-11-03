İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Tahran yönetiminin taleplerine verdiği cevabı yetersiz bulduklarını açıkladı. Rızai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın öne sürdüğü 7 şartın eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

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İran ile ABD arasındaki gerilimde Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir açıklama geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın sunduğu 7 şartın kabul edilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu şartlara açık ve eksiksiz cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Rızai, bu talepler yerine getirilmeden boğazın açılmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Rızai'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin İran'ın hak ve taleplerine verdiği cevap ikna edici olmadı. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın 7 şartına eksiksiz ve açık bir şekilde cevap vermeleri ve bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Hürmüz Boğazı ancak bu durumda açılacaktır."

KATAR ARABULUCULUK İÇİN DEVREDE

ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla Katar'ın arabuluculuk girişimleri sürüyor.

Bu kapsamda Katarlı arabulucular, 30 Ekim'de Tahran'da İran heyetiyle bir araya geldi. Temasların ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: 7 şart kabul edilmeden açılmayacak

ERAKÇİ'DEN ABD'YE DİPLOMASİ MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yoğun bir diplomatik temas yürüttüklerini açıklamıştı. İran'ın şartlarını ve çözüm planlarını ABD'ye ilettiklerini belirten Erakçi, Washington'un diplomasi yolunu tercih etmesi halinde Tahran'ın görüşmelere hazır olduğunu ifade etmişti.

Erakçi, ABD'nin askeri operasyon seçeneğine yönelmesi durumunda ise İran'ın geçmiştekinden daha ağır bir karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu. Bakan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu yinelemişti.

ABD'NİN CEVABI TAHRAN'A İLETİLDİ

İranlı kaynaklar, ABD'nin öne sürülen 7 şartı yerine getirmesine kadar yeni bir adım atılmasının beklenmediğini bildirmişti.

Son olarak Katarlı bir heyetin dün akşam İran'a giderek ABD'nin önerisini Tahran yönetimine ilettiği belirtilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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