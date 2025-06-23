İran'dan harita üzerinden gözdağı: Hedef Batı koridorları mı?

İran Genelkurmay Başkanı General Emir Hatemi’nin Zülfikar Komuta Üssü’nde kayda geçen harita görüntüsü, taşıdığı bölgesel mesaj nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

İran Genelkurmay Başkanı General Emir Hatemi, 23 Haziran 2025’te Zülfikar Merkez Karargâhı’nda üst düzey askeri yetkililerle birlikte bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. İran Ordusu Basın Servisi tarafından servis edilen görüntülerde, Hatemi’nin dev bir Ortadoğu haritası önünde yaptığı değerlendirme ve lazerle işaretlenen bölgeler, dikkat çekici mesajlar içerdiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

İRAN'DAN HARİTALI MESAJ

Zülfikar Komuta Merkezi'nden üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüntülü görüşmede konuşan Hatemi, “Amerikalılar her defasında suç işlediklerinde kararlı bir cevap aldılar, bu sefer de öyle olacak” dedi.

Görsel analizlere göre, işaretlenen nokta Kerec’in kuzeyi, Zencan hattı ve Hemedan bölgesiyle, Tahran’a batıdan yaklaşan ulaşım ve sevkiyat koridorlarına karşılık geliyor. Söz konusu bölge, İran’ın savunma ve füze altyapısının yoğunlaştığı, aynı zamanda Irak ve Türkiye sınırlarına uzanan stratejik bir geçiş hattı olarak biliniyor.

"BU KEZ DAHA GÜÇLÜ BİR CEVAP VERECEĞİZ"

Hatemi, İran Devrimi’nden bu yana ABD’nin İran’a yönelik birçok saldırıda suç işlediğini belirterek, “Özellikle İran-Irak Savaşı’nın son dönemlerinde ABD doğrudan devreye girdi. Bu kez cevabımız daha kararlı ve daha güçlü olacak” dedi.

"HALKIN SAHAYA İNMESİ BİZE DAHA BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Hatemi, Cuma günü İran halkının meydanlarda toplanarak hükümete ve orduya destek verdiğini vurguladı. “Ordunun halk için feda olduğu” ilkesine bağlılıklarını yineleyen Hatemi, bu desteğin İran Silahlı Kuvvetleri’ni daha güçlü bir savunmaya teşvik ettiğini ifade etti.