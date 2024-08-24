İran'dan İsrail'e tehdit: Zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in gerçekleştirdiği suikastlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'nin koruması altındaki İsrail'e mesaj veren Arakçi, "İsrail'den zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız" ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi hedef alan saldırısı ile İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'den zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız. Bunda şüpheye yer yok ve bu konuda İran'a kurulmuş gizli tuzaklara da düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ile artan gerilim, ABD ve Batılı ülkeler ile nükleer müzakereler ve son bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının silahlı kuvvetler ile uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Arakçi, diplomasi ve askeri saha arasında ilişki ve iş birliğine inandığını söyledi. Arakçi, "İsrail rejimine karşı düzenlenen Gerçek Vaat Operasyonu, diplomasi ve askeri saha arasındaki uyumun en iyi örneği oldu. Bu operasyon ile İran'ın Şam Konsolosluğu’na yönelik saldırının cevabı verilirken, aynı zamanda Siyonist rejimin savaşı bölgeye yaymaya yönelik çabası engellenmiş oldu. Bu kez de İsrail'e vereceğimiz cevaba benzer bir durum söz konusu ve silahlı kuvvetler ile tam bir uyum içerisindeyiz" dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE GEREKEN İNTİKAMI ALACAĞIZ"

Arakçi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi hedef alan saldırısı ile İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'den zamanı gediğinde, özellikle de zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız. Bunda şüpheye yer yok ve bu konuda İran'a kurulmuş gizli tuzaklara da düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.