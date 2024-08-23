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İran'da Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;da Heniyye&#039;nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'da üst düzey yetkili daha suikasta uğradı. İran'dan yapılan açıklamada istihbarat departmanı başkanı olarak görev yapan Hüseyin Ali Piri cuma namazından dönüşte uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramış, dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İran'da bir suikast daha gerçekleşti.

İRAN'IN ÜST DÜZEY EMNİYET YETKİSİNE SUİKAST

İran resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde üst düzey emniyet yetkilisi Hüseyin Ali Piri'ye suikast gerçekleştirildiğini duyurdu.

CUMA NAMAZINDAN DÖNÜYORDU

Bölgede istihbarat departmanı başkanı olarak görev yapan Hüseyin Ali Piri, cuma namazı sonrası evinin yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'da Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü - 1. Resim

İran Emniyetinden yapılan açıklamada

"23 Ağustos Cuma günü saat 14.47'de Cuma namazı görevini tamamladıktan sonra Haş Sağlık Bulvarı'nda bulunan evine girerken göğsünden ve başından vurularak öldürüldü" denildi.

Olaya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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