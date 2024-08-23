İran'da Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 18:04 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'da üst düzey yetkili daha suikasta uğradı. İran'dan yapılan açıklamada istihbarat departmanı başkanı olarak görev yapan Hüseyin Ali Piri cuma namazından dönüşte uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.