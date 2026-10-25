İran'ın ABD'ye teklif sunduğu iddia edilmişti! Tahran'dan yalanlama

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında ABD'den deniz ablukasını kaldırmasını istediği yönündeki yeni teklif iddiası yalanlandı. Tesnim Haber Ajansına konuşan İranlı bir yetkili, Washington'a yeni bir teklif sunulmadığını bildirdi.

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İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında ABD'den deniz ablukasını kaldırmasını istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin ABD'ye yeni bir teklif iletmediği belirtildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, İran'ın Pakistan aracılığıyla Washington'a yeni bir öneri sunduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye daha önce iletilen 7 şartın uygulanması gerektiği kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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