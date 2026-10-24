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İran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"

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İran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"
Başlık Resmiİran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"

Orta Doğu’da askeri gerilim en üst seviyeye tırmanırken ABD’li Büyükelçi Tom Barrack’ın bu hafta sonu için işaret ettiği saldırı olasılığına İran cephesinden çok sert cevap geldi. Tahran yönetimi en küçük askeri hamlenin bile tahmin edilenden katbekat büyük bir misillemeyle sonuçlanacağını öne sürdü.

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Tahran yönetimi ile Washington hattındaki askeri gerilim yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye dönük ufak çaplı bir askeri hamlenin bile tahmin edilenden çok daha büyük bir misillemeyle karşılık bulacağını duyurdu.

Fars Haber Ajansı’nın aktardığı detaylara göre Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ordunun her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurguladı.

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Muhibbi, yükselen sert tondaki açıklamaların büyük oranda kamuoyunu manipüle etmeye dönük olduğunu savundu. Tehdit savuran aktörlerin mevcut tabloda sahada etkili bir operasyon yapacak güçten yoksun olduğunu öne süren Muhibbi, şöyle konuştu:

"Mevcut koşullarda etkili bir operasyon düzenleyemeyeceklerini ve kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklarını herkesten daha iyi biliyorlar"

"İRAN DAHA BÜYÜK KARŞILIK VERİR"

Geçmişte yaşanan askeri müdahalelerin bir sonuç vermediğini ve olası yeni bir denemenin de fiyaskoyla noktalanacağını dile getiren Sözcü Muhibbi, ordunun operasyonel planlarının hazır olduğunun altını çizdi:

"Düşman sınırlı bir adım atsa bile silahlı kuvvetlerimizin mevcut hazırlık seviyesi ve operasyon planları doğrultusunda İran’ın vereceği karşılık çok daha büyük olacaktır"

İran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"
Başlık Resmiİran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"

BARRACK'TAN İRAN'A SALDIRI MESAJI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Washington yönetiminin hafta sonu gibi erken bir tarihte İran'ı "kesinlikle" vurabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise elçisinin gündeme getirdiği olasılıktan haberi olmadığını belirtti.

Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi olarak görev yapan Barrack, cuma günü internette yayılan görüntülerde yer alan bir röportajında, "Bu hafta sonu bir saldırı olabilir mi? Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

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Gazeteciler, Barrack'ın açıklamalarını ve Trump'ın olası saldırıları 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonrasına erteleme yönündeki tutumunu değiştirip değiştirmediğini sordu.

Sorular karşısında şaşkın görünen Trump, "Bu benim büyükelçim miydi?" diye sordu.

Trump, ardından, "Sanırım oldukça güçlü bir adam. Eğer durum buysa, benim bundan haberim yok" dedi.

İran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"
Başlık Resmiİran, olası saldırının sonucunu şimdiden ilan etti! "Onlar herkesten iyi biliyor"

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRI PLANI İDDİASI

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Washington ve İsrail'in ara seçimlerin ardından İran'a saldırmak üzere planlar geliştirdiği bildirildi.

Şubat ayındaki saldırıların ardından başlayan ABD-İsrail savaşı, ateşkes ve barış anlaşmasını kesinleştirmeye yönelik mutabakata rağmen henüz çözüme kavuşmadı.

Sürecin sonuçlanamamasının başlıca nedenlerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımına ilişkin anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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