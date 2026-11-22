ABD'de İran'ın misilleme saldırısına ilişkin istihbarat belgeleri ortaya çıktı. FBI'ın güvenlik birimlerine gönderdiği uyarıya göre Tahran yönetimi, Kaliforniya'yı denizdeki bir gemiden fırlatılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almak için hazırlıklarını tamamladı.

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ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da tırmanan gerilimin Amerikan topraklarına sıçrayabileceğine ilişkin istihbarat uyarısı ortaya çıktı.

ABC News'in ulaştığı FBI bültenine göre İran'ın, ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine denizden İHA saldırısı düzenleyebileceği ihtimali üzerine güvenlik birimleri uyarıldı.

Dağıtılan bültende, Tahran yönetiminin Amerikan kıyıları açıklarındaki kimliği belirsiz bir gemiyi kullanarak sürpriz saldırı gerçekleştirmeyi planladığı iddia edildi.

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SALDIRI DENİZDEKİ BİR GEMİDEN DÜZENLENEBİLİR

İran'ın saldırıyı doğrudan kendi topraklarından değil, ABD kıyılarına yakın bir gemiden gerçekleştirebileceği değerlendirmeye alındı.

İran'ın ABD veya İsrail saldırılarına karşılık vermek amacıyla bazı askeri ekipmanları önceden farklı bölgelere konuşlandırmış olabileceğine ilişkin endişeler devam ediyordu.

Bununla birlikte FBI'ın uyarısında, İHA taşıdığı iddia edilen gemilerin Amerikan kıyılarına nasıl yaklaşabileceğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

Üst düzey bir kolluk kuvveti yetkilisi ise ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 12 günlük bombardımanının ardından Tahran'ın böyle bir saldırı gerçekleştirme kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığı değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'A SORDULAR: SORUŞTURULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'a, FBI'ın Kaliforniya'daki güvenlik birimlerine gönderdiği uyarı da soruldu.

Trump, 11 Mart'taki açıklamasında, "Bu konu soruşturuluyor. Ancak pek çok şey oluyor ve tek yapabileceğimiz bunları geldikçe karşılamak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran'a yönelik askeri operasyonların başarılı şekilde sürdürüldüğünü savundu.

LOS ANGELES'TA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

FBI'ın uyarısının ardından Kaliforniya'daki güvenlik kurumları da hazırlıklarını artırdı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi, eyaletin acil durum birimlerinin federal ve yerel güvenlik yetkilileriyle koordinasyon içinde çalıştığını açıkladı.

Los Angeles Şerif Departmanı ise küresel gelişmeler nedeniyle yüksek hazırlık seviyesinin korunduğunu duyurdu.

Departman, ibadethaneler, kültür merkezleri ve önemli noktaların çevresindeki devriyelerin artırıldığını, ihtiyaç halinde ek güvenlik güçlerinin görevlendirilebileceğini aktardı.

BAHREYN'DE SANAYİ TESİSİNE İHA SALDIRISI

Öte yandan Bahreyn, İran'ın ülkesine yönelik İHA saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) kararlı adımlar atmasını istedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre İran tarafından düzenlendiği belirtilen İHA saldırısında sivil bir sanayi tesisi hedef alındı.

Saldırının ardından tesiste yangın çıkarken maddi hasar meydana geldi.

Bahreyn yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun saldırının sorumluluğunu üstlenmesine tepki gösterdi.

BMGK'YE İRAN ÇAĞRISI

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, BMGK'den İran'ın 2817 sayılı kararın gereklerini yerine getirmesini sağlamak için kararlı önlemler alması istendi.

Bahreyn ayrıca Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Tahran yönetimine sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurma, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşımının serbestisini koruma ve saldırılardan kaynaklanan zararları tazmin etme çağrısı yapıldı.

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