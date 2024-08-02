İran'ın İsrail tehdidi ABD'yi harekete geçirdi: Savaş uçakları Orta Doğu için kalkacak

Hamas lideri Heniyye'nin ölümünün ardından İsrail'i savunacaklarını açıklayan ABD'nin, İran'ın tehditlerine karşılık olarak Orta Doğu'ya ek savaş uçağı göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Hamas'ın yeni lideri için 3 aday... Bir isim öne çıkıyor

Hamas'ın yeni lideri için 3 aday... Bir isim öne çıkıyor

İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'nin ölümünün ardından bölgede gerilim tırmandı. Gazze Şeridi'nde Hamas ile savaş halinde olan İsrail, olayın sorumluluğunu ne kabul ne de inkâr ederken İran, kendi topraklarındaki suikasta sert sözlerle cevap verdi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e ‘en ağır karşılığı’ verme sözü verip “İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz” dedi.

Pezeşkiyan ise “Siyonistler korkakça ve terörist eylemlerinin sonuçlarını yakında görecekler” ifadesini kullandı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Heniyye'nin öldürülmesinin ‘İslami Direniş Cephesi'nin birliğini arttıracağını’ vurguladı.

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İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilciliği X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran'ın suikast karşısında ‘failde derin pişmanlığa neden olacak özel operasyonlar’ gerçekleştireceği uyarısında bulundu.

New York Times'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan üç İranlı yetkili, Hamaney'in, Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesine karşılık olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiğini söyledi.

İranlı yetkililer, İranlı askeri komutanların Tel Aviv ve Hayfa çevresindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle yeni bir ortak saldırı düzenlemeyi düşündüklerini, ancak sivil hedefleri vurmaktan kaçınmaya dikkat edeceklerini bildirdi.

ABD İSRAİL'E DESTEĞİNİ KESMİYOR

Suikast haberinin hemen ardından ABD yaptığı ilk açıklamada İsrail'i savunmaya yardım edeceklerini söylemişti. New York Times'ın haberine göre ABD harekete geçti.

İran ve vekillerinin İsrail'e saldırı tehditlerine cevap olarak Orta Doğu'ya ek savaş uçakları göndermeye hazırlanıyor.