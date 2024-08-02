Hamas'ın yeni lideri için 3 aday... Bir isim öne çıkıyor

Heniyye'nin ölümünün ardından koltuğuna geçecek isimler tartışılmaya başlandı. Yahya Sinwar, Halid Meşal ve Zahir Jabbarin öne çıkan isimler arasında. Heniyye gibi Katar’da sürgünde yaşayan yardımcısı Halid Meşal ise en çok konuşulan aday.

İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'daki konutunda suikasta uğradı. Olayla birlikte bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek oldu. Heniyye için bugün Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binler katılırken koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

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Dün İsrail, Hamas'ın iki numaralı ismi ve koltuğa geçmesi muhtemel Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Gallant Deif'in ölümünü ölüm listesindeki fotoğrafının üstünü çizip "Elendi" diyerek duyursa da Hamas bunu yalanladı.

Deif'in şüpheli ölümü gündemin bir köşesinde durmaya devam ederken koltuğa geçecek isimler arasındaki tahminlerde üç kişi öne çıkıyor:

Yahya Sinwar, Gazze lideri

Halid Meşal, Diaspora lideri

Zahir Jabbarin, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı

HALİD MEŞAL KİM?

Kendisi gibi Katar’da sürgünde yaşayan yardımcısı Halid Meşal, ismi en çok geçenlerden biri.

1997'de İsrail'in suikast girişiminden kurtulması Meşal'i dünyada tanınır hale getirdi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Halid Meşal, suikast girişiminin hedefi olduğunda Ürdün'ün Başkenti Amman'daydı. İsrailli ajanlar, Amman'da bürosunun hemen önündeki caddede Meşal'e iğneyle zehir enjekte etti. Meşal olay yerinde ölmedi.

Kral Hüseyin, panzehirin derhal verilmemesi halinde saldırıyı düzenleyen İsrail ajanlarını asacağı ve İsrail ile barış anlaşmasının iptal edileceği tehdidinde bulundu. Tehdit üzerine İsrail, Ürdün'e panzehir yollamayı kabul etti. Böylece Meşal'in hayatı kurtuldu.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN KAHRAMANI OLDU

Bu olayla günlerce konuşulan Meşal, yaşamının büyük bir bölümünü Filistin topraklarının dışında geçirdi.

Ürdün'de suikast girişiminin hedefi olduğunda da Hamas'ın uluslararası bağış toplama çalışmalarından sorumluydu.

Aslında dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Halid Meşal'e suikast emri verdiğinde Meşal'ın örgüt içinde güçlenmesini de sağlamış oldu.

Suikast girişimi Meşal'i Filistin direnişinin kahramanı haline dönüştürdü.

Ancak bir süre sonra Ürdün, Hamas'ın Amman'daki bürosunu kapattı ve Meşal'i Katar'a sürgün etti.

GÖRÜŞ AYRILIĞI HENİYE'Yİ KOLTUĞA OTURTTU

Hamas yöneticileri ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle bir süre sonra Meşal Hamas politbüro başkanlığını görevini bıraktı. Yerine İsmail Haniye geçti.

Meşal, 2021'de Filistin diasporasının Hamas ofisinin başkanı seçildi. Halid Meşal, tüm yaşamı boyunca çalışmalarıyla Hamas'ın uluslararası arenada ve diplomasi alanında temsil edilmesinde önemli rol oynadı.

YAHYA SİNVAR KİM?

Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu.

Sinwar üç kez tutuklandı ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.

Sertlik yanlısı Yahya Sinwar, 2017 yılından beri Gazze Şeridi’ndeki siyasi lider ve bu görevi Haniye'den devralmıştı.