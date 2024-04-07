İran'ın tehdidi İsrail'i alarma geçirdi! 28 ülkede büyükelçilikleri kapattı

Suriye'de İran'ın büyükelçilik yerleşkesini vuran İsrail, Tahran yönetiminin misilleme tehdidinin ardından alarma geçti. İsrail, dünyanın dört bir yanında büyükelçiliklerini kapattı. 28 ülkede büyükelçilerini geri çağıran İsrail, son olarak Hindistan'da diplomatik çalışmaları "güvenlik nedenleriyle" askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in Şam'da yaptığı saldırıyla 2'si general rütbesinde 7 askerini kaybeden İran, intikam alacağını açıkladı. Misilleme kararı alan İran, "İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil" açıklaması yaptı. İran'ın tehdidi sonrasında İsrail, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerini kapatmaya başladı.

İSRAİL HİNDİSATAN ELÇİLİKLERİNİ KAPATTI

İsrail, Hindistan'ın Yeni Delhi'deki büyükelçiliği ve Mumbai'deki konsolosluğundaki diplomatik çalışmaları "güvenlik nedenleriyle" askıya aldığını duyurdu.

28 ÜLKEDEKİ BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇEKTİ

İran'ın tehdidinin ardından İsrail, dışişleri bakanlığı ve iç güvenlik servisi Şin Bet ile koordineli olarak yüksek alarm verdi. Alarm sonrası İsrail, yaklaşık 28 ülkedeki büyükelçiliklerini kapattı ve temsilcilerini tahliye etti.

İsrailli diplomatlar, İran'ın misillemesinin büyükelçilik binalarına, diplomatlara ve uluslararası okullara giden İsrailli öğrencilere yönelik saldırılara kadar uzanabileceği belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.