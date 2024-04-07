İran destekli güçler ABD, İngiltere ve İsrail'i bombaladı! Husi sözcüsü vurulan gemileri açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde son 3 günde gerçekleştirilen saldırıları açıkladı. ABD, İngiltere ve İsrail'e ait gemilerin vurulduğunu belirten Husi sözcüsü, İsrail'in güneyindeki Eilat kentinin de vurulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. Husiler son olarak Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde ABD, İngiltere ve İsrail'e ait gemilerin vurduklarını duyurdu.

ABD, İSRAİL VE İNGİLİZ GEMİLERİ VURULDU

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda açıklamada bulundu. Son 72 saatte Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de çok sayıda balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, bu kapsamda ABD'ye ait "Maersk Saratoga" ile "Apl Detroit" isimli gemileri, İngiltere'ye ait "Huang Pu" adlı gemi ve Malta bandıralı "Pretty Lady" gemisinin hedef alındığını kaydetti.

Seri, Filistin limanlarına giden 2 İsrail gemisinin de vurulduğunu kaydetti. Seri, ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini de hedef aldıklarını söyledi. Seri, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik de birkaç saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD: "HUSİLERRE AİT HEDEFLER VURULDU"

Husilerden yapılan açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) cevap geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ordusu Yemen'de konuşlu bir karadan havaya füze sistemini ve Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı imha etti.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.