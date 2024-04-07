Han Yunus'ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail'in geri çekilmesine ABD'den "yoruldular" açıklaması

İsrail, 6 aydır katliam yaptığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan geri çekildiğini duyurdu. İsrail'in birliklerini geri çekmesi "Yeni bir operasyon planı mı?" sorularını gündeme getirirken ABD'den ilk açıklama geldi. John Kirby, söz konusu iddiaların aksine İsrail askerlerinin "çok yorulduğu" gerekçesiyle çekildiğini belirtti. Öte yandan İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan ilk görüntüler geldi.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 6 aydır katliam yapıyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'tan çekilmeye başladı.

İSRAİL'İN ÇEKİLDİĞİ HAN YUNUS'TA YIKIM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İsrail güçlerinin çekilmesiyle Han Yunus kentinde ve Selahaddin Caddesi'nde yıkım gün yüzüne çıktı. Haftalarca devam eden acımasız bombardıman nedeniyle, cadde üzerindeki binaları moloz ve kül yığınına döndü.

İsrail'in saldırılarda kullandığı infilak etmeyen bombalar, Filistinlilere tehlike oluşturuyor. Selahaddin Caddesi'nde patlamamış bir bomba görüntülendi.

ABD: "İSRAİL ÇOK YORULDU"

İsrail'in çekilme kararına, Tel Aviv yönetiminin en büyük destekçisi olan ABD'den ilk yorum geldi. Bir yandan ateşkes çağrıları yapan diğer yandan ise askeri sevkiyatlarını sürdüren ABD, İsrail güçlerinin "çok yorulduğunu" söyledi.

Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var” dedi.

Öte yandan İsrail güçleri tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.