Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Han Yunus'ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail'in geri çekilmesine ABD'den "yoruldular" açıklaması

Han Yunus'ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail'in geri çekilmesine ABD'den "yoruldular" açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Han Yunus&#039;ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail&#039;in geri çekilmesine ABD&#039;den &quot;yoruldular&quot; açıklaması

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

İsrail, 6 aydır katliam yaptığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan geri çekildiğini duyurdu. İsrail'in birliklerini geri çekmesi "Yeni bir operasyon planı mı?" sorularını gündeme getirirken ABD'den ilk açıklama geldi. John Kirby, söz konusu iddiaların aksine İsrail askerlerinin "çok yorulduğu" gerekçesiyle çekildiğini belirtti. Öte yandan İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan ilk görüntüler geldi.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 6 aydır katliam yapıyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'tan çekilmeye başladı. 

İSRAİL'İN ÇEKİLDİĞİ HAN YUNUS'TA YIKIM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İsrail güçlerinin çekilmesiyle Han Yunus kentinde ve Selahaddin Caddesi'nde yıkım gün yüzüne çıktı. Haftalarca devam eden acımasız bombardıman nedeniyle, cadde üzerindeki binaları moloz ve kül yığınına döndü.

Han Yunus'ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail'in geri çekilmesine ABD'den  

İsrail'in saldırılarda kullandığı infilak etmeyen bombalar, Filistinlilere tehlike oluşturuyor. Selahaddin Caddesi'nde patlamamış bir bomba görüntülendi.

Han Yunus'ta yıkım gün yüzüne çıktı! İsrail'in geri çekilmesine ABD'den

ABD: "İSRAİL ÇOK YORULDU"

İsrail'in çekilme kararına, Tel Aviv yönetiminin en büyük destekçisi olan ABD'den ilk yorum geldi. Bir yandan ateşkes çağrıları yapan diğer yandan ise askeri sevkiyatlarını sürdüren ABD, İsrail güçlerinin "çok yorulduğunu" söyledi.

Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var” dedi.

Öte yandan İsrail güçleri tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'ya giden Ali Koç'tan Süper Kupa maçı öncesi açıklama: Suikast girişimi, linç teşebbüsü...Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ve İran arasındaki gerginliğin arka planı! İsrail'den İran perdeli sinsi oyun - Dünyaİsrail ve İran arasındaki gerginliğin arka planıBölgede gerilim tırmanıyor! Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - DünyaBölgede gerilim tırmanıyorİran'ın tehdidi İsrail'i alarma geçirdi! 28 ülkede büyükelçilikleri kapattı - Dünyaİran'ın tehdidi İsrail'i alarma geçirdiİran destekli güçler ABD, İngiltere ve İsrail'i bombaladı! Husi sözcüsü vurulan gemileri açıkladı - Dünyaİran destekli güçler ABD, İngiltere ve İsrail'i bombaladıUkrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! 3 kişi yaralandı - DünyaUkrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Yaralılar varKomşuda korkutan deprem! Ermenistan 3.2 ile sallandı, Türkiye'den de hissedildi - DünyaKomşuda korkutan deprem, Türkiye'den de hissedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...