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İsrail'in enkaza çevirdiği Şifa Hastanesi'nden ilk görüntüler! DSÖ, inceleme sırasında 5 cansız beden buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DSÖ, İsrail'in saldırılarında enkaza dönen Şifa Hastanesi'nin son halini görüntüledi. Hastanenin kullanılamaz hale geldiğini belirten DSÖ, 115 yatağın yandığını; 14 kuvözün tahrip olduğunu söyledi. Öte yandan DSÖ ekibi, incelemeleri sırasında 5 cansız bedene daha ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırdığı Şifa Hastanesi'ne ulaştı. İncelemelerde bulunan DSÖ ekibi, hastanede meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi.

Bir zamanlar Gazze'nin en büyük ve en önemli hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin, İsrail’in son kuşatmasının ardından boş yapı haline döndüğü kaydedildi. Birçok binası küle dönen hastanede hasta bulunmuyor. DSÖ ekibi ekipmanların çoğu kullanılamaz halde olan hastanede, tesisin tamamen işlevsiz kaldığını açıkladı.

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115 YATAK YANMIŞ, 14 KUVÖZ TAHRİP OLMUŞ

Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanmasının mümkün görünmediğini kaydeden DSÖ, hastanenin acil servisi, cerrahi ve doğumhane binalarının saldırılar sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Bir zamanlar acil servis olarak kullanılan 115 yatağın yandığı, yenidoğan birimindeki 14 kuvözün tahrip olduğu kaydedildi. DSÖ ekibi incelemelerinde bu binaların gelecekte kullanılmasının da güvenli olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapılması gerektiğini bildirdi.  

İsrail'in enkaza çevirdiği Şifa Hastanesi'nden ilk görüntüler! DSÖ, inceleme sırasında 5 cansız beden buldu - 1. Resim

'TAHRİP VE KÜL OLMUŞ'

Hastanedeki büyük yıkımı kamerayla kaydeden DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Hastane kompleksindeki binaların çoğu büyük ölçüde tahrip olmuş ve kül olmuş. Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanması bile mümkün görünmüyor. Kalan binaların gelecekte kullanım için güvenli olup olmadığını belirlemek için bir mühendis ekibi tarafından derinlemesine bir değerlendirme yapılması gerekiyor. DSÖ ve ortaklarının Şifa’da temel hizmetlerin yeniden canlandırılmasını desteklemek için son zamanlarda gösterdiği çaba artık yok oldu. İnsanlar bir kez daha hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmıştır."

İsrail'in enkaza çevirdiği Şifa Hastanesi'nden ilk görüntüler! DSÖ, inceleme sırasında 5 cansız beden buldu - 2. Resim

GÖREV SIRASINDA 5 CESET BULDULAR

Hastanenin belli bölümleri dışında çok sayıda mezar bulunduğu kaydedilirken, DSÖ ekipleri görev sırasında 5 cansız beden buldu. Ayrıca aynı bölgede, uzuvları görülebilecek şekilde kısmen gömülmüş çok sayıda ceset bulunduğu bildirilirken, çürümekte olan cesetlerin keskin kokusunun hastane yerleşkesini sardığı kaydedildi. Hastane müdürü vekili hastaların kuşatma sırasında kötü koşullarda tutulduğunu ifade ederken, hastaların gıda, su, sağlık hizmeti, hijyen konularında ciddi eksikliklere maruz kaldığını bildirdi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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