ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'a karşı şimdiye kadar kullanmadığı bir silahı devreye almayı değerlendiriyor. CNN'in haberine göre Amerikan ordusu, "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen nükleer olmayan bombayla İran'ın nükleer tesislerini ve enerji altyapısını vurmak için plan hazırlıyor.

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ABD, şubat ayında İsrail ile birlikte başlattığı İran savaşında şimdiye kadar kullanmadığı bir silahı devreye sokmayı değerlendiriyor.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre İran'a karşı askerî operasyonları yeniden başlatma kararı alınması halinde GBU-43/B MOAB bombasını kullanma seçeneği masada.

Ancak söz konusu silahın İran'daki yeraltı nükleer tesislerine karşı ne kadar etkili olabileceği konusunda Amerikan yönetimi içinde soru işaretleri bulunuyor.

İran'ın yeraltı tesisleri için korkutan hesap! "Trump 10 tonluk bombayla vurmak istiyor"

MOAB İŞE YARAYACAK MI?

Planlara aşina bir kaynak, MOAB'ın geniş alanlarda büyük yıkım oluşturabildiğini ancak derin yeraltı hedeflerini imha etmek için geliştirilmediğini söyledi.

Kaynak, "MOAB, geniş alanları temizlemek için çok etkili ancak bunun dışında pek işe yaramayan devasa bir psikolojik harp silahıdır." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE

İddialara göre Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine yönelik saldırılar bulunuyor.

ABD ve İsrail, şubat ayında İran'a başlattıkları saldırıları Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleme gerekçesiyle savunmuştu.

Yaz aylarından bu yana devam eden diplomatik girişimlerde ilerleme sağlanamazken Washington, son haftalarda doğrudan askerî operasyonlar yerine ekonomik baskıya ağırlık verdi.

İran'ın yeraltı tesisleri için korkutan hesap! "Trump 10 tonluk bombayla vurmak istiyor"

HEDEF KAZMA DAĞI MI?

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor.

Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı düşünülmekte.

ABD'ye göre İran, Natanz Nükleer Santrali’nde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz’a oldukça yakın Kazma Dağı’nın içine taşımıştı.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

İran'ın yeraltı tesisleri için korkutan hesap! "Trump 10 tonluk bombayla vurmak istiyor"

SİVİL KAYIP ENDİŞESİ

CNN'in haberinde, dev bombanın kullanılması halinde sivil kayıpların yaşanabileceğine ilişkin endişelere de yer verildi.

MOAB'ın geniş bir alanda büyük patlama etkisi oluşturması, özellikle yerleşim bölgelerine yakın hedeflere yönelik muhtemel kullanımını tartışmalı hale getiriyor.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AFP, iddialarla ilgili görüş almak üzere Pentagon ile temasa geçti.

İran'ın yeraltı tesisleri için korkutan hesap! "Trump 10 tonluk bombayla vurmak istiyor"

İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANILMIŞTI

ABD ordusu, GBU-43/B MOAB bombasını ilk kez 2017 yılında Afganistan'da kullanmıştı.

Nangarhar vilayetindeki IŞİD hedeflerine düzenlenen saldırıda örgütün tünel ve sığınak ağı hedef alınmış, 90'dan fazla militanın öldürüldüğü açıklanmıştı.

"TÜM BOMBALARIN ANASI" NE KADAR GÜÇLÜ?

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), yaklaşık 9,8 ton ağırlığıyla ABD envanterindeki en büyük konvansiyonel bombalardan biri olarak biliniyor.

GPS güdümlü mühimmat, yerin derinliklerine nüfuz etmek yerine havada patlayarak geniş bir alanda güçlü basınç dalgası oluşturmak üzere geliştirildi.

Bu nedenle bombanın açık alanlardaki hedeflere karşı büyük yıkım oluşturabilmesine rağmen kalın kaya katmanlarıyla korunan yeraltı tesislerine karşı etkisi sınırlı kalabiliyor.

"ÇEKİLMEDEN ÖNCE GÖSTERİŞLİ BİR SALDIRI" SENARYOSU

CNN'in haberinde, Trump yönetiminin savaşın sona erdirilmesi için farklı askerî seçenekleri değerlendirdiği de öne sürüldü.

Kaynaklara göre Washington'da tartışılan senaryolardan biri, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırının ardından Amerikan kamuoyuna zafer ilan edilmesi ve bölgeden çekilme sürecinin başlatılması.

Bir kaynak, Pentagon'un hazırladığı bazı seçenekleri "havai fişek gösterisi" olarak nitelendirdi.

Haberde, bu tür saldırıların savaşın başlangıcında açıklanan bütün stratejik hedeflere ulaşılmasa bile Trump'a askerî başarı ilan etme imkânı sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İRAN SAVAŞI TRUMP'I SIKIŞTIRDI

Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler yaz aylarından bu yana sonuç vermedi.

Washington son haftalarda doğrudan askerî operasyonları yavaşlatarak ekonomik baskıya ağırlık verdi.

Ancak yaklaşan kasım ara seçimleri öncesinde savaşın ekonomik ve siyasi sonuçları Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

Yükselen yakıt fiyatları ve savaşın kamuoyundaki düşük desteği, Cumhuriyetçi Parti açısından da sorun olarak görülmekte.

Trump'ın danışmanları ise askeri operasyonların yeniden başlatılması halinde bunun savaşı sona erdirecek bir stratejiye nasıl dönüştürülebileceğini değerlendiriyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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