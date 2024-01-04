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    İskandinavya en sert kışını yaşıyor… İsveç’te son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi

    İskandinav ülkelerini aşırı soğuklar esir aldı. Soğuk havalar bölge ülkelerinde etkili olmaya devam ederken İsveç’te dün termometreler 40 santigrat derecenin altına indi ve son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı. Tarihi soğuklar kayıtlara geçerken, İskandinav bölgesi genelinde ulaşım da aksadı, bazı yerlerde okullar tatil edildi.

    İskandinavya en sert kışını yaşıyor… İsveç’te son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi
    Dünya Haberleri  / Ajanslar, Fotoğraflar: AP

    İskandinav bölgelerinde dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Finlandiya ve İsveç'te hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derece civarına düşmesiyle "bu kış mevsiminin en düşük sıcaklığı" kaydedilmiş oldu.

    “BU KIŞ ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK”

    İsveçli yayın kuruluşu SVT'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta köyünde termometreler sıfırın altında 41,6 dereceyi ölçtü.  Bu İsveç'te 1999'dan bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu.

    SVT Meteoroloji Uzmanı Nils Holmqvist, "Bu, bu kış ölçülen en düşük sıcaklık. Kuzeyde soğuk havanın etkisi sürecek" ifadesini kullandı.

    Ülkenin demir yolu işletmecileri, soğuk hava nedeniyle demir yolu trafiğinde aksamalar olduğunu kaydetti. 

    İskandinavya en sert kışını yaşıyor… İsveç’te son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi

    DANİMARKA VE FİNLANDİYA DA DONDU

    Danimarka'nın büyük bölümünde ise yetkililer, ülkenin neredeyse genelini etkisi altına alan rüzgar ve kar sebebiyle sürücüleri gereksiz yolculuklardan kaçınmaya çağırdı.

    Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Ylivieska kentinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 37,5 derece olarak kayıtlara geçti.

    Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin birçok kesiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecenin altına düşebileceği uyarısında bulundu.

    İskandinavya en sert kışını yaşıyor… İsveç’te son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi

    OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

    Öte yandan soğuk ve kar fırtınalarının yaşandığı İskandinavya’da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar, Fotoğraflar: AP
    IsveçDanimarkaFinlandiya
    Haberler > Dünya > İskandinavya en sert kışını yaşıyor… İsveç’te son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi
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