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    • Haberler > Dünya > İskandinavya'da son 30 yılın en güçlü fırtınası! Tren istasyonunun çatısı uçtu, binlerce ev karanlığa gömüldü

    İskandinavya'da son 30 yılın en güçlü fırtınası! Tren istasyonunun çatısı uçtu, binlerce ev karanlığa gömüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İskandinavya&#039;da son 30 yılın en güçlü fırtınası! Tren istasyonunun çatısı uçtu, binlerce ev karanlığa gömüldü
    İskandinavya, Hava Durumu, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Son 25 yılın en sert kışını yaşayan İskandinavya'da saatteki hızı 135 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Son 30 yılda görülen en güçlü fırtına nedeniyle İsveç'te tren istasyonunun çatısı uçtu, 4 bin evde elektrik kesintisi yaşandı. Norveç'in güneyi ise sele teslim oldu.

    İskandinavya ülkeleri İsveç, Danimarka ve Norveç'te kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, Rolf Fırtınası'nın ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde etkili olduğunu ve rüzgar hızının saatte 135 kilometreye ulaştığını açıkladı.

    TREN İSTASYONUNUN ÇATISI UÇTU

    İsveç'te de fırtına nedeniyle Göteborg kentindeki tren istasyonunun çatısı uçarken, demir yolu trafiği geçici olarak durduruldu. Yerel basındaki haberlerde, fırtınaya ilişkin uyarının en yüksek seviyeye çıkarıldığı ve İsveç'in batısında yaklaşık 4 bin evde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

    SON 30 YILIN EN GÜÇLÜ FIRTINASI

    Norveç'in güneyinde de şiddetli yağmurlar nedeniyle yollar sular altında kalırken, Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü, yağışlardan etkilenen bölgeler için sel uyarısında bulundu. Norveç yayın kuruluşu NRK, feribot seferlerinin ve uçuşların iptal edilmesinin beklendiğini belirtti.

    Norveç'te 2 Şubat'ta etkili olan fırtınanın ülkede son 30 yılda görülen en güçlü fırtına olduğu ifade edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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