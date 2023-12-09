İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sloganını, son yılların en dahiyane sözü olarak yorumladı

9 Aralık 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:28

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: TRT Haber

TRT World Forum 2023'te, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye" başlıklı panel düzenlendi. "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen panele çok sayıda siyasi katıldı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve farklı coğrafyalardan 150’nin üzerinde konuşmacı ve yüze yakın ülkeden binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen TRT World Forum’un ilk gününe alanda isim yapmış akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan TRT World Forum’un ilk gününe katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Dr. Haluk Görgün, İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Birleşik Krallık Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Husam Zomlot yer aldı.

SON YILLARIN EN DAHİYANE SÖZÜ

Panelde konuşmacıların arasında yer alan İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini son yılların en dahiyane sözleri olarak nitelendirdi.

BİR SLOGANDAN DAHA FAZLASI

Salmond, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesine atıfta bulunarak, bunun güçlü, politik ve ilham verici bir slogan olduğunu dile getirdi.

BU TÜRKİYE'NİN BİR YAKLAŞIMI

"Bu sadece bir slogan da değil, anladığım kadarıyla bu Türkiye'nin bir yaklaşımı." diyen Salmond, bu yaklaşımın, BM Güvenlik Konseyi'nin veto gücüyle işlevsiz hale gelmesini nasıl durdurabileceğine dair bir tespit olduğunu vurguladı. Salmond, bu yaklaşımın yakın zamandaki en iyi örneğinin Gazze konusu olduğunu belirterek, bu konuda da BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkisi nedeniyle herhangi bir karar alınamadığını hatırlattı.