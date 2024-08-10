İslam dünyası 3 maymunu oynuyor! İngiliz politikacı "dünya intikamla sarsılması lazımdı" diyerek gerçekleri Müslümanların yüzüne çarptı

İsrail'in bugün Gazze'de yaptığı katliam sonrası Müslüman devletler 3 maymunu oynamaya devam ediyor. İslam dünyasındaki ayrılığı İngiliz politikacı George Galloway gözler önüne serdi. Galloway "İslam dünyası diye bir şey olsaydı Gazze için dünya intikamla sarsılırdı" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliam saldırılarında bugüne kadar 40 bin Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 10 aydır süren saldırılara Türkiye ambargo ile karşılık verirken, petrol başta olmak üzere birçok stratejik ticari elinde tutan İslam ülkeleri sessizliğini sürdürüyor. İslam ülkeleri İsrail'in bugün Gazze'de bir okula yaptığı saldırıda 100 Filistinliyi katletmesi sonrası yine 3 maymunu oynadı.

İslam dünyasının kör, sağır ve dilsiz oluşuna İngiliz politikacı George Galloway dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İSLAM DÜNYASI DİYE BİŞEY OLSAYDI...

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Galloway, İslam dünyasındaki ayrılığı gözler önüne serdi. İngiliz politikacı Gazze'de Filistinlilerin namaz kılarken katledilmesi sonrası dünyanın intikamla sarsılması gerektiğini söyledi.

Galloway şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İslam dünyası diye bir şey gerçekten olsaydı, bu sabah Gazze'de insanların namaz kılarken katledilmesi bardağı taşıran son damla olurdu. Dünya şimdi intikamla sarsılırdı. Ama sarsılmayacak.” dedi.