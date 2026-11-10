İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, katıldığı televizyon programında ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Elon Musk'ı hedef aldı. Bu isimlerin aynı uluslararası aşırı sağ hareketinin parçası olduğunu savunan Sanchez, "Hepsi İspanya'yı kendi sömürgeleri haline getirmek istiyor" dedi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Septima televizyonunda Javier Ruiz'in sunduğu La Ultima Hora programına konuk oldu.

29 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'tan Elon Musk'a, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'den sosyal medya platformlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı hedef aldı "Bizi sömürgeleri yapmak istiyorlar"

"HEPSİ İSPANYA'YI SÖMÜRGELERİ YAPMAK İSTİYOR"

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ile ilişkilerinin sorulması üzerine Sanchez, aralarında iyi bir ilişki bulunmadığını dile getirdi:

Milei, Trump, Bolsonaro ve Orban, hepsi aynı uluslararası aşırı sağ hareketinin üyeleri. Bu hareket, Elon Musk gibi teknoloji oligarkları tarafından da finanse ediliyor. Sonuçta hepsi İspanya'yı kendi sömürgeleri haline getirmek istiyor.

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı hedef aldı "Bizi sömürgeleri yapmak istiyorlar"

"İSPANYA WASHINGTON'DAN YÖNETİLMEYECEK"

İspanya'nın egemenliğini koruyacaklarını ifade eden Sanchez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda çok netim: İspanya egemen bir ülkedir. İspanya, Madrid dışında herhangi bir başkentten yönetilmeyecektir."

Sanchez, "Ülkemizin teknoloji oligarklarının veya İspanyol vatandaşlarının çıkarlarına karşı hareket eden uluslararası aşırı sağ hareketinin sömürgesi haline gelmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı hedef aldı "Bizi sömürgeleri yapmak istiyorlar"

ELON MUSK'I HEDEF ALDI

Sosyal medya platformları ve teknoloji şirketlerinin siyasi etkisine değinen Sanchez, Elon Musk'ın Avrupa'daki seçim süreçlerine müdahil olduğuna değindi:

"Elon Musk'ın Almanya'daki seçimlerde bir Nazi partisini, İngiltere'de ise Farage'ın yabancı düşmanı ve aşırı sağcı partisini destekleyerek taraf tuttuğunu görüyoruz"

Teknoloji şirketlerinin çıkarlarının İspanya'nın çıkarlarıyla örtüşmediğini savunan Sanchez, "Çıkarlar İspanyolların çıkarları değil. Çıkarlar burada değil, Washington'da" diye yorum yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı hedef aldı "Bizi sömürgeleri yapmak istiyorlar"

TRUMP'IN SEÇİM YENİLGİSİNE DEĞİNDİ

ABD'deki siyasi gelişmelere de değinen Sanchez, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinin enerji ve su tüketiminin seçmenler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Sanchez, "ABD'de İran savaşıyla birlikte başlıca tartışmalardan biri buydu ve Trump'ın seçim yenilgisinin başlıca nedenlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı hedef aldı "Bizi sömürgeleri yapmak istiyorlar"

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Programda TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yeterince kaldırılmadığı iddiaları da gündeme geldi.

Sanchez, iddiaların soruşturulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir sosyal ağı askıya almamız gerekiyorsa bunu yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Çünkü her şeyden önce reşit olmayanların hakları gelir."

Sosyal medya platformlarının yöneticilerine cezai sorumluluk getirilmesini de ileri süren Sanchez, "Sosyal medyanın başarısız bir devlete dönüşmesine izin veremeyiz" dedi.

"GAZZE SOYKIRIMI KARŞISINDA SESSİZ KALDILAR"

Gazze'deki gelişmelere de değinen Sanchez, siyasi rakiplerinin İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirdi.

Sanchez, "Gazze'deki soykırım karşısında sessiz kaldıklarında bunun yalnızca insani bir mesele olmadığını, Orta Doğu'da istikrarlı bir bölgenin bulunmasının İspanya'nın da çıkarına olduğunu fark etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN EKONOMİK KRİZİNE DEĞİNDİ

Sanchez, Fransa'nın ekonomik durumunu İspanya ile karşılaştırırken şöyle konuştu:

"Fransa geçtiğimiz günlerde yüzde 0,1'lik ekonomik daralma açıkladı. Kamu açığı yüzde 5, kamu borcu ise gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 115'ini aşıyor."

Sunucunun Fransa'daki krizin İspanya'yı da etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Şüphesiz bu herkes için bir endişe kaynağıdır. Aynı zamanda Fransız toplumunun ve hükümetinin de endişesidir." diye cevap verdi

AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİYLE KARŞILAŞTIRDI

İspanya ekonomisinin performansını değerlendiren Sanchez, ülkesindeki istihdam ve büyüme verilerine değindi:

"İspanya'da sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 22,6 milyon çalışanımız var. Bunların 10 milyonu kadın, 3,5 milyonu serbest meslek sahibi. Euro Bölgesi'nin üç katı ekonomik büyümeye sahibiz."

"TRUMP KUPAYI VERİNCE..."

Programın sonunda futbola ilişkin soruları da cevaplayan Sanchez, "ABD'de Dünya Kupası'nı kazanmak ve Trump'ın kupayı İspanyol milli takımına vermesi benim için gerçek bir siyasi bir haz oldu" dedi.

İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve Fas ile birlikte ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sanchez, turnuvanın finalinin nerede oynanacağına FIFA'nın karar vereceğini ifade etti.

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