İspanya Dışişleri Bakanı: Filistin’i egemen bir devlet olarak tanıyacağız

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel’de gerçekleşecek NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İspanya’nın Filistin’i egemen bir devlet olarak tanımlayacaklarını ve böylece Filistin’in Birleşmiş Milletler’de yeri olacağını söyledi.

Albares, "İspanya, Filistin'i egemen bir devlet olarak tanıyacaktır ve bu nedenle egemen bir devletin tüm dünya ulusları ve egemen devletler arasında, dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de yeri vardır" dedi.

Bu hafta başında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de gazetecilere gayrı resmi olarak İspanya'nın Haziran ayından önce bağımsız bir Filistin'i tanımayı hedeflediğini söylemişti.

Salı günü Filistin’in BM’ye resmen üye olma teklifini yenilemiş ve Filistin'in BM temsilcisi Riyad Mansour, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektupta "1947'den bu yana Filistin'de iki devlet kurulmasına karar veren uluslararası toplumdur." ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Malta'nın BM Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin'in üye yapılması konusunu görüşeceklerini söyledi. Malta; İspanya, İrlanda ve Slovenya ile birlikte bağımsız bir Filistin devletini tanıyacağını açıklayan dört AB ülkesinden biri oldu.

Ancak ABD'nin Filistin'in BM başvurusunu veto etmesi muhtemel. Daha önce, Filistin’in BM’e tam üyeliği müzakere edildiğinde bunun İsrail’le gerçekleştirilen bir barış anlaşmasını takip etmesi gerektiğini dile getirmişti.

Washington Post'un haberine göre ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu konuya pozisyonumuz değişmedi." dedi.