İspanya'da son birkaç haftadır ülkenin ana gündemini oluşturan konut krizinin sembol ismi olan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İspanya Madrid’de konut krizinin sembol isimlerinden 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. 15 gündür hastane tedavi gören 87 yaşındaki Mari Carmen hayatını kaybetti.

“ÇÖZÜM ÇOK GEÇ GELDİ”

Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Mari Carmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz. Evine dönmesine izin verecek tarihi bir anlaşmaya varılmış olsa da bu çözüm çok geç geldi. Bu durum, acı dolu bir sürecin ardından tamamen önlenebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da konut krizinin sembol ismiydi! 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti

“HUZUR İÇİNDE UYUSUN”

Başbakan Pedro Sanchez, Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mari Carmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun." dedi.

İspanya'da konut krizinin sembol ismiydi! 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti

NELER OLMUŞTU?

Konut krizinde sembol haline gelen, 70 yıldır kirada oturduğu evden mahkeme kararı ve polis zoruyla 23 Eylül'de çıkarılan Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede tutuluyordu.

Mari Carmen'in avukatı, yaşlı kadının hastaneden taburcu olduktan sonra 8 yıllık yeni bir kira kontratı imzalayarak kira bedeli olarak kazancının (emekli maaşının) yüzde 30'unu ödeyip evine dönmesine imkan tanındığını açıklamıştı. Bu anlaşma, Madrid Belediyesi ile Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında varılmıştı.

İspanya'da konut krizinin sembol ismiydi! 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti

Mari Carmen'in verdiği mücadele, İspanya'da konut hakları için protestoları körüklemiş ve Madrid'deki Sol Meydanı'nda halen devam eden kamp kurma eylemine neden olmuştu. Ülke çapında yapılan eylemlere hastaneden de destek veren ve "Evleriniz için mücadeleyi bırakmayın" mesajı gönderen Mari Carmen'in bu çabaları ve gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar Meclis’te reddedilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, Meclis’te onay alamayan konut kararnameleri sonrasında meclisin feshedilmesini istemiş ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararı almıştı. Sanchez, ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa çözüm için yeni kararnameler kabul etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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