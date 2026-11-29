İspanya'da tarihi katılımın yaşandığı erken genel seçimlerde oyların yüzde 65'i sayıldı. Halk Partisi (PP) 134 milletvekiliyle yarışı önde götürürken, Başbakan Pedro Sanchez'in partisi PSOE 117 sandalyede kaldı. Aşırı sağcı Vox'un milletvekili sayısını 50'ye yükselttiği seçimlerde sağ blok 186 sandalyeye ulaşarak mutlak çoğunluğu aştı. Mevcut tablonun değişmemesi halinde aşırı sağ, Franco diktatörlüğünün sona ermesinden 51 yıl sonra ilk kez merkezi hükümette yer alabilir.

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İspanya'da 350 milletvekili ve 209 senatörün belirleneceği erken genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Ana karada TSİ 22.00'de, Kanarya Adaları'nda ise TSİ 23.00'te sandıkların kapanmasıyla ülke genelinde seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

Santiago Abascal (Vox), Pedro Sanchez (PSOE), Alberto Nunez Feijoo (PP) ve Ada Colau (Frente Amplio)

İLK VERİLERDE SANDALYE DAĞILIMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Oyların yüzde 65,12'si sayılırken Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisi (PP) 134 milletvekiliyle yarışı önde götürüyor. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 117 sandalyede kalırken, aşırı sağcı Vox milletvekili sayısını 2023 seçimlerine kıyasla 17 artırarak 50'ye yükseltti.

PP ve Vox'un toplam sandalye sayısı 184'e ulaşırken, Navarra Halk Birliğinin (UPN) 2 milletvekiliyle birlikte sağ blok 186 sandalyeye yükselerek mutlak çoğunluk sınırını 10 sandalye aştı.

Son verilere göre PP yüzde 31,94, PSOE yüzde 29,43, Vox ise yüzde 15,68 oy aldı.

Konut krizine karşı acil önlemlerin mecliste takılmasının ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez tarafından öne çekilen seçimde, 38 milyondan fazla seçmen 350 milletvekili ve 209 senatör için sandık başına gitti..

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI TEBRİK MESAJINI SİLDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, henüz oyların yüzde 12'si sayılmışken X hesabından "İspanya kurtuldu. Halk Partisi ve Vox'taki dostlarımı tebrik ediyorum. Yaşasın Kral İsa!" paylaşımında bulundu. Espriella, mesajını yayımladıktan dakikalar sonra sildi.

İspanya'da sandıklar kapandı! Sanchez'in koltuğu tehlikede

AŞIRI SAĞIN KATALONYA'DA DA SANDALYE SAYISI ARTTI

Vox'un Barselona adayı Juan Jose Aizcorbe, ilk seçim sonuçlarının ardından "Hiç şüphe yok, işler iyi görünüyor" ifadelerini kullanırken, parti destekçilerine sakinlik çağrısında bulundu. Oyların yüzde 32,7'sinin sayıldığı tabloda Vox, Katalonya'daki milletvekili sayısını 2023 seçimlerine kıyasla 2 artırarak 5'e yükseltti.

İspanyada sandıklar kapandı! Sanchezin koltuğu tehlikede

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ NASILDI?

Sigma Dos'un kamu yayıncısı RTVE için hazırladığı sandık çıkış anketinde ise Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisinin (PP) yüzde 32,6 oyla 131 ila 136 milletvekili çıkaracağı öngörüldü.

Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox'un ise yüzde 16,2 oyla 44 ila 48 sandalye kazanacağı tahmin edildi.

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yüzde 28,8 oyla 119 ila 124 milletvekilinde kalabileceği öngörüldü.

Önce Temsilciler Kongresi, ardından Senato seçimleri için kullanılan oylar sayılıyor. Sayımın tamamlanmasının ardından geçerli, geçersiz ve boş oylar ile her partinin aldığı oy sayısı tutanağa geçirilerek kamuoyuna açıklanıyor.

51 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

350 sandalyeli parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaşmak için 176 milletvekili gerekiyor.

Sandık çıkış anketine göre PP ve Vox'un toplam sandalye sayısı 175 ila 184 arasında değişiyor. Anketin merkezi senaryosu ise iki partinin mutlak çoğunluğu aşabileceğini göstermekte.

İspanya'da sandıklar kapandı! Sanchez'in koltuğu tehlikede

İki partinin koalisyon hükümeti kurması halinde Franco diktatörlüğünün sona ermesinden 51 yıl sonra aşırı sağ ilk kez İspanya'da merkezi hükümette yer alacak.

Pedro Sanchez sekiz yıllık iktidarını kaybedebilir

SANCHEZ'İN PARTİSİNDEN İLK TEPKİ

PSOE yönetiminden kaynaklar, seçimlere tarihi düzeyde katılımın anketlerdeki tahminleri değiştirebileceğini açıkladı.

El Pais'e konuşan parti kaynakları, "Bu kadar yüksek katılım tüm anketleri bozar, kimsenin öngörmediği bir alandayız" ifadelerini kullandı.

PP Genel Sekreteri Miguel Tellado ise çok sayıda sandalyenin son ana kadar belirsiz kalabileceğine işaret ederek oy sayımının nefes kesici olabileceğini söyledi.

Santiago Abascal

SEÇİMLERE TARİHİ KATILIM

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre yerel saatle 18.00 (TSİ 20.00) itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 68,15'e ulaştı.

Temmuz 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerin aynı saatine kıyasla yaklaşık 15 puanlık artış kaydedilirken, saat 18.00 itibarıyla katılımda tarihi rekor kırıldı.

AŞIRI SAĞ GENÇ ERKEK SEÇMENLERE YÖNELMİŞTİ

Seçim kampanyasının son günlerinde Sanchez'in "stratejik oy" çağrısı sol partiler arasında tartışmalara yol açmıştı. Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox ise özellikle genç erkek seçmenlerin desteğini kazanmaya yönelik bir kampanya yürütmüştü.

İspanya'da sandıklar kapandı! Sanchez'in koltuğu tehlikede

SEÇİM ÖNCESİ MÜNAZARADA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Dört siyasi liderin katıldığı televizyon münazarasında Frente Amplio adayı Ada Colau, kadın hakları ve Filistin konusundaki açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Abascal'ın kadın cinayetlerine yönelik tutumu ve Colau'ya yönelik sözleri ise tartışmalara neden olmuştu.

İspanya'da sandıklar kapandı! Sanchez'in koltuğu tehlikede

İSPANYA'DA SEÇİM GECESİNİN 5 KRİTİK SORUSU

Sandıkların açılmasıyla birlikte Madrid'de iktidar aritmetiği yeniden şekillenirken, yeni hükümetin kimler tarafından ve hangi dengelerle kurulacağını belirleyecek beş temel başlık öne çıkıyor:

PP VE VOX MUTLAK ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEBİLECEK Mİ?

Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisi ile Santiago Abascal liderliğindeki Vox, seçim öncesinde Extremadura, Aragon, Kastilya ve León ile Endülüs'te yönetim konusunda anlaşmaya varmıştı. İki partinin 350 sandalyeli mecliste 176 çoğunluk sınırına ulaşması halinde merkezi hükümette de sağ koalisyon ortaklığı kurması bekleniyor.

SANCHEZ SEÇİMİ BİRİNCİ TAMAMLAYABİLECEK Mİ?

Altıncı kez genel seçimlere katılan Pedro Sanchez, seçim kampanyasını seçmenlerin sandığa gitmesi ve geniş bir ilerici çoğunluk elde edilmesi üzerine kurmuştu. 2023 seçimlerinde 121 milletvekili çıkaran Sanchez, PNV ve Junts gibi bölgesel partilerin de dışarıdan desteğiyle hükümet kurmayı başarmıştı.

İspanya'da sandıklar kapandı! Sanchez'in koltuğu tehlikede

AŞIRI SAĞ KAÇ SANDALYE KAZANACAK?

2023 seçimlerinde 33 milletvekili çıkaran Vox'un seçim öncesindeki bazı anketlerde 70 sandalyeye kadar ulaşabileceği öngörülmüştü. Kampanyanın son günlerinde ise anket ortalamaları aşırı sağcı partiyi 55-60 sandalye bandında göstermişti; ilk sayımlardaki 49 sandalyelik çıkış bu hedefin ne kadar tutacağını gösterecek.

SOL İTTİFAK YÜZDE 10 HEDEFİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

Sanchez'in hükümet ortakları, erken seçim kararının ardından Sumar adı altında yürüttükleri siyasi birlikteliği Frente Amplio (Geniş Cephe) adıyla yeniden şekillendirmişti. Ada Colau liderliğindeki ittifak, sandıktan oyların yüzde 10'unu alarak çıkmayı ve sol blokun kilit gücü olmayı hedeflemişti.

PODEMOS MECLİSE GİREBİLECEK Mİ?

Podemos'un seçim kampanyasındaki temel hedeflerinden biri, eski Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun Madrid'den milletvekili seçilerek Meclise girmesini sağlamaktı. Ancak ilk sayım verilerinde ve anketlerde parti kendi adıyla sandalye kazanamadı.

İSPANYA'DA OYLAR NASIL SAYILIYOR?

İspanya'daki seçim mevzuatına göre sandık başkanları zarfları tek tek açarak seçmenin oy verdiği aday listesini yüksek sesle okuyor ve pusulaları sandık kurulu üyeleri ile müşahitlere gösteriyor.

Önce Temsilciler Kongresi, ardından Senato seçimleri için kullanılan oylar sayılıyor. Sayımın tamamlanmasının ardından geçerli, geçersiz ve boş oylar ile her partinin aldığı oy sayısı tutanağa geçirilerek kamuoyuna açıklanıyor.

ADAYLARIN GAZZE KONUSUNDAKİ TUTUMLARI NE?

Seçimlerden önce 26 Kasım'da düzenlenen dört adaylı televizyon münazarasında Gazze, liderler arasında sert tartışmalara neden olmuştu.

Filistin devletini tanıyan hükümetin başındaki Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirirken, rakipleri Alberto Nunez Feijoo ve Santiago Abascal'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kınamadıkları ve Gazze konusunda "insanlıktan yoksun" davrandıkları gerekçesiyle eleştirmişti.

Halk Partisi (PP) lideri Feijoo ise Gazze'de yaşananları "katliam" olarak tanımlamış, ancak Sanchez'in ısrarlarına rağmen "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı.

Feijoo ayrıca hükümetin askeri harcamaları 30 milyar avrodan fazla artırdığını öne sürerek Sanchez ve Ada Colau'yu "pasifizm lideri rolü oynamakla" suçlamıştı.

İsrail'e verdiği açık destekle bilinen aşırı sağcı Vox lideri Abascal da Netanyahu'yu kınamaktan kaçınmıştı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail güçlerince alıkonulan Frente Amplio adayı Ada Colau ise canlı yayında Abascal'a "Netanyahu'ya ne borcunuz var?" diyerek İsrail yönetimiyle yakın ilişkilerini sorgulamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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