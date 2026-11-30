İspanya'da erken genel seçimlerde Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un mutlak çoğunluğu aşmasıyla Alberto Nunez Feijoo'nun başbakanlık koltuğuna oturmasının önü açıldı. Pedro Sanchez'in sekiz yıllık iktidarına son vermeye hazırlanan 65 yaşındaki siyasetçinin geçmişteki açıklamaları, partisinin HÜRJET projesine yönelik tutumu ve Filistin konusundaki görüşleri yeniden önem kazandı.

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İspanya'da erken genel seçimlerin geçici sonuçlarına göre Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisi 133 milletvekiliyle sandıktan birinci çıktı. Vox ve Navarra Halk Birliği (UPN) ile birlikte 186 sandalyeye ulaşan sağ blok, hükümet kurmak için gereken mutlak çoğunluğu aştı.

İspanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Feijoo kimdir? HÜRJET çıkışı gündem oldu

ALBERTO NUNEZ FEIJOO KİMDİR?

10 Eylül 1961'de İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde dünyaya gelen Feijoo, Santiago de Compostela Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı.

1985 yılında kamu hizmetine giren Feijoo, siyasi kariyeri öncesinde sağlık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2000-2003 yılları arasında İspanya'nın devlet posta kuruluşu Correos'u yönetti.

İspanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Feijoo kimdir? HÜRJET çıkışı gündem oldu

ÜST ÜSTE DÖRT SEÇİM KAZANDI

2009 yılında Galiçya'da mutlak çoğunluğu elde ederek bölgesel hükümetin başına geçen Feijoo, aynı başarıyı 2012, 2016 ve 2020 seçimlerinde de tekrarladı.

Nisan 2022'de Halk Partisinin olağanüstü kongresinde delegelerin yüzde 98'inden fazlasının oyunu alarak genel başkan seçildi.

2023 genel seçimlerinde 137 milletvekiliyle birinci olmasına rağmen Mecliste yeterli desteği bulamayan Feijoo, iki güvenoyu oylamasını da kaybetmişti.

TÜRKİYE'DEKİ NATO TOPLANTISI ÜZERİNDEN SANCHEZ'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Feijoo, 7 Temmuz 2026'da Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik soruşturma kapsamında alınan Türkiye'ye seyahat yasağı kararının ardından Sanchez'i sert sözlerle eleştirmişti.

İspanyol elDiario gazetesinin aktardığına göre Bask İş İnsanları Çevresinde konuşan Feijoo, yaşananların İspanya'nın uluslararası itibarına zarar verdiğini savunmuştu.

Feijoo, "Bunun İspanya için çok büyük bir itibar maliyeti var. Bugün NATO şemsiyesi altında yaşayan 1 milyar 100 milyon vatandaş ve ülkelerinin başbakanları, herkes İspanya Başbakanı'nın eşinin kendi ülkesinde pasaportuna el konulduğu için seyahat edemediğini öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyanın yeni başbakanı olması beklenen Feijoo kimdir? Hürjet çıkışı gündem oldu

PARTİSİNİN HÜRJET TUTUMU

Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin önemli projelerinden biri olan HÜRJET, Halk Partisinin de eleştirilerine konu olmuştu.

PP'li Jose Antonio Monago, İspanyol hükümetinin eğitim uçağı seçiminde izlediği yöntemi eleştirerek teknik karşılaştırma, rekabet ve şeffaflık talebinde bulunmuştu.

Ancak Feijoo'nun HÜRJET projesini iptal edeceğine yönelik kişisel bir taahhüdü bulunmuyor.

NATO'DA "YENİDEN GÜVENİLİR ORTAK" VAADİ

Feijoo, İspanya'nın NATO'da yeniden güvenilir bir ortak olacağını ifade ederken, kamu maliyesine yönelik denetimler tamamlanmadan savunma harcamaları konusunda belirli bir rakam taahhüt etmedi.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen Avrupa desteğini savunan Feijoo, Avrupa Halk Partisinin de üyesi.

GAZZE'DE "SOYKIRIM" İFADESİNİ KULLANMAKTAN KAÇINDI

Feijoo'nun Pedro Sanchez'den ayrıştığı konular arasında Filistin meselesi de bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" olarak nitelendiren Feijoo, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçındı.

İki devletli çözümü destekleyen Feijoo, Sanchez hükümetinin Mayıs 2024'te Filistin devletini tanımasına ise Hamas'ı güçlendireceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

BAŞBAKAN OLMAK İÇİN VOX'UN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

Seçimlerden birinci çıkan Feijoo'nun başbakanlık görevini üstlenebilmesi için parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Yeni parlamentonun 23 Aralık'ta toplanmasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe, siyasi parti liderleriyle görüşerek başbakan adayını belirleyecek.

Feijoo'nun hükümet kurabilmesi için Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox'un desteği belirleyici olacak.

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