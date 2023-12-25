25 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:11

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze'de katliama devam ediyor. Kadın-çocuk ayırt etmeden 20 bine yakın insanı öldüren işgalci İsrail ordusu bombardımana devam ederken, İsrail'in acımasızlığı sözlükte de yer buldu.

Popüler çevrimiçi sözlük Urban Dictionary, Israeled (İsraillenmek) kelimesini sözlüğe ekledi. Kelimenin sözlükteki anlamı ise 'birinin başkasına ait olan bir şeyi kendisininmiş gibi iddia ederek ele geçirmesi' olarak tanımlandı.



Sözlükteki tanımda, "Biri senden sana ait bir şeyi paylaşmanı istediğinde ve sonra seni uzaklaştırmak için kavga ettiğinde kullanılabilir" ifadesine yer verildi.

41 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Örnek olarak aşağıdaki ifade yer aldı:

"Bir restoranda birisi masamı paylaşmak istedi. İzin verdim. Bir süre sonra toplantısı olduğu için beni masadan kovdu. Yani İsraillendim."

Yeni tanımın ekran görüntüsü dün Sarah Wilkinson adlı bir kullanıcı tarafından X (eski adıyla Twitter) hesabında yayınlandı ve şimdiden 41 binden fazla görüntüleme aldı.

URBAN DICTIONARY NEDİR?

Urban Dictionary, 1999 yılında kurulmuş bir web sitesidir. Burada bulunan tanımlar, genellikle resmi sözlüklerde bulunmayan gündelik sözlük kullanımlarını içeriyor. Bu nedenle, site popüler kültür, internet kültürü, şive ve jargon gibi konularla ilgilenen insanlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.