İsrail 100 gündür katliam yapıyor, Gazze’de durum kâbustan bile kötü

14 Ocak 2024 08:15 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 08:20

İsrail’in Hamas’ı bahane ederek başlattığı saldırılar 100’üncü güne girdi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze’yi ziyaret ettikten sonra izlenimlerini anlattı. Kudüs’ten video konferans yoluyla New York’taki gazetecilere açıklama yapan Allen, Gazze ziyaretinde İsrail ordusuna sürekli bilgilendirme yaptıklarını ancak buna rağmen çok yakın yerlerin bombalandığını aktardı.

ÇARESİZLİK VE ÜMİTSİZLİK

“Ortam çok güvensiz. Gazze’de güvenli hiçbir yer yok” diyen Allen, her yerde korku, çaresizlik ve ümitsizliğin bulunduğunu, durumun “en kötü kâbustan” bile daha kötü olduğunu ifade etti. Gördüklerinin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Allen, bir milyon kadın ve kız için durumun korkunç olduğunu söyledi. Allen, 5 bin 500 kadının gelecek aylarda doğum yapacağını kaydederek “Susuzluk, gıda kıtlığı ve tedaviye erişim yoksunluğuyla mücadele ediyorlar. Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse, doğum yapmak öldürebiliyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz” dedi.

YARDIMLAR ENGELLENİYOR

Gazze’de son 100 günde yaklaşık 18 bin doğum gerçekleştiğini belirten Allen, UNFPA’nın yeterli malzeme sağlayamadığını, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu dile getirdi. Allen, özellikle İsrail güçleri tarafından Gazze’nin kuzeyine ulaşımın engellendiğini kaydederek, BM’nin engelsiz, güvenli, hızlı ve yeterli yardımı acilen bölgeye ulaştırması gerektiğinin altını çizdi. BM ve UNFPA’nın çok açık şekilde bunun sonlanması gerektiğini vurguladığını söyleyen Allen “Acilen ateşkese ihtiyaç var” dedi.

BM'DEN TEPKİ: GÖNÜLLÜ GÖÇ OLMAZ

İsrailli yetkililerin “gönüllü göç” adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarının alarm verici olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) “Gazze’nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin güçlü bir şekilde reddedilmeli” dedi. BM Güvenlik Konseyinde ise Cezayir’in talebi üzerine Gazze’de zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumu hakkında oturum düzenlendi. BMGK üyeleri, Gazze halkının zorla yerinden edilemeyeceğini ve evlerine geri dönebilmesi gerektiğinin altını çizdi.