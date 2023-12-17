İsrail ayaklandı, Tel Aviv'de dev protesto: Vatandaşlar yağmur olup sokaklara döküldü ‘Katil ordusu’

17 Aralık 2023 15:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:27

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in Filistin’e haksız saldırıları tüm dünyada gündem olmuş durumda. Dünya genelinde tepkiler artarken yapılan son ayaklanma İsrail’i fena karıştırdı. İsrail askerlerinin Gazze'de 3 İsrailli esiri beyaz bayrak taşımalarına rağmen vurduklarını itiraf etmelerinin ardından, Tel Aviv'de hükümete karşı büyük protestolar düzenlendi.

İsrail ve El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam etmekte. Şuana kadar çatışmalarda 20 bine yakın sivil hayatını kaybetti.

TEL AVİV’DE DEV PROTESTO

İsrail'in katliamlarında kendi esirleri de nasiplerini aldı. İsrail ordusunun "beyaz bayrak" taşıyan üç İsrailli rehineyi öldürdüğünü itiraf etmesinden sonra Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve diğer şehirlerde İsrail hükümetine karşı büyük protestolar gerçekleştirildi.

Bazı protestocular rehinelerin kurtarılmasını talep ederken bazıları da İsrail kabinesinin tamamının düşmesini talep etti.

HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

Meydanda toplanan esir aileleri, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin hükümetten bir plan sunmasını beklediklerini duyurdu. Oğlu Itay Chen (19) Gazze’de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

ESİRLER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu.

Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti. Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.