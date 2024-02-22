İsrail'den bölgede tansiyonu yükseltecek saldırı! Lübnan’da bir apartman yerle bir oldu

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek saldırılarına devam ediyor. Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla araçları ve silah depolarını hedef alan İsrail bu kez bir apartmanı vurdu.

Gazze'de soykırım yapan İsrail, kuzeyinde Lübnan topraklarına saldırmaya devam ediyor! Savaşı Ortadoğu geneline yaymaya çalışan İsrail, Lübnan Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla araçları ve silah depolarını hedef alıyor. İsrail bu kez Lübnan'da bir apartmanı vurdu.

İSRAİL LÜBNAN'DA BİR BİNAYI VURDU

İsrail'den yapılan açıklamaya göre savaş uçakları Harun er-Ras'ta bir bina, Kfar Kila ve Hiyam bölgelerine, Hizbullah'a ait hedefler olduğu gerekçesiyle saldırı düzenledi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shimona ve Kfar Yuval'a roketlerin fırlatıldığı noktalar ve Lübnan'ın güneyindeki Cibbeyn bölgesi de topçu atışıyla vuruldu.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze, Kfar Yuval'da yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki kaybı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Hasan Mahmud Salih ile Hişam Abdullah adlı mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 208’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihat Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.