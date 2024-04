İsrail bölgeyi ateş çemberine çeviriyor! Orta Doğu uçurumun eşiğinde

Gazze’de katliam yapan, Lübnan’ın sınır bölgelerini bombalayan İsrail, Suriye’deki İran elçiliğini de hedef aldı. Tahran’ın “Misilleme yapacağız” açıklamasının ardından İsrail, dünya genelindeki diplomatik misyonlarını alarm durumuna geçirdi

Hamas’ın saldırıları sonrası Gazze’de katliam yapan İsrail’in önceki gece Suriye’deki İran elçiliğini hedef alması bölgedeki tansiyonu artırdı. Büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına F-35 savaş uçaklarıyla 6 füzeyle vuran İsrail, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi’nin de bulunduğu yedi kişi öldürdü. İsrail basını saldırıyı “stratejik darbe” manşeti ile duyururken, Jerusalem Post “Savaşın başlamasından bu yana en yüksek rütbeli İranlı komutan öldürüldü” diye yazdı.

GALLANT: ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

Saldırı sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan âdeta ateşe benzin döken bir açıklama geldi. İsrail’in hedefinin “her yerde, her gün Suriye’deki güç birikimini önlemek için harekete geçmek” olduğunu söyleyen İsrailli bakan “Çok cepheli bir savaşın içindeyiz. Bunun delillerini her gün görüyoruz. Orta Doğu’nun her yerinde bize karşı hareket edene, bunun bedeli ağır olacak” diye tehditte bulundu. Ardından da İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında özellikle Lübnan Hizbullahı ile devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesiyle ilgili askerî planları onayladı.

REİSİ: KARŞILIK VERECEĞİZ

Suriye’deki saldırının ardından İran’ın başkenti Tahran’da yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık “füzeye karşı füze” sloganı atarak İsrail’e füze atılması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi “Saldırı suçu cevapsız kalmayacak” dedikten sonra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olağanüstü toplandı. Yapılan görüşmelerin ardından “toplantıda uygun kararlar alındı” denildi. Şam’daki saldırıya bir tepki de İran destekli Hizbullah’tan geldi. Hizbullah “İntikam alınacak” açıklamasında bulundu. Yaşanan açıklamaların ardından İsrail, dünya genelindeki diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

ELİAT’A İHA’LI SALDIRI

Gerilimin arttığı bölgede, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat şehrinde bir askerî üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İsrail, saldırısının arkasında “Tahran’ın bulunduğunu ve askerî üssün hedef alınmasının ciddi olduğunu” belirtti.

İRAN MİLİSLERİ YİNE VURULDU

Baş döndüren bir trafiğin yaşandığı günde, Suriye’nin güneyindeki Dera şehrinde varlığını sürdüren İran destekli gruplara ise hava saldırısı gerçekleştirildi. Aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Dera’nın batısındaki Mariye köyünde, Beşar Esad rejimi saflarındaki İran destekli grupları bombaladı. Saldırıda, İran destekli gruplara ait bir karargâh hedef alındı.

CNN: EN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendiren CNN International “Orta Doğu yeniden uçurumun eşiğinde” manşetini attı. Haberde “Şam’daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırı, yaklaşık altı ay önce Hamas-İsrail savaşının başlamasından bu yana Gazze dışında yaşanan en tehlikeli tırmanış olabilir’ yorumuna yer verildi. Tahran yönetiminin, saldırıda ABD’nin de parmağı olduğunu ima etmesi üzerine ABD’li yetkililer “İran konsolosluğuna yönelik şüpheli saldırıda ABD dâhil değil” açıklamasında bulundu.