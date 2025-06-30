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ABD'den Japonya'ya pirinç tehdidi! "Bir mektup göndereceğiz ve..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, Japonya'yı pirinç ithalatı yapmadığı gerekçesiyle yüksek tarifelerle tehdit ederek, "ticaret ortaklığını gözden geçireceklerini" duyurdu. Trump'ın küresel ticaret stratejisi kapsamında önümüzdeki haftalarda 200'den fazla ülkeye %20-50 arası tarife uygulanacağını bildiren mektuplar göndermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

ABD'den Japonya'ya pirinç tehdidi!

"MEKTUP GÖNDERİRİZ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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