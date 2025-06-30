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Avrupa ülkesinden sürpriz adım! Demir Kubbe satın alıyorlar

Kaynak: Dış Haberler
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Avrupa ülkesinden sürpriz adım! Demir Kubbe satın alıyorlar
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa ülkesi Romanya'dan sürpriz bir adım geldi. Birçok ülkenin adeta savaş hazırlığı yaptığı ve hava savunma sistemleri satın aldığı günlerde, Romanya da kesenin ağzını açtı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe dahil olmak üzere birçok savunma sanayi yatırımında bulundu.

Romanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirket Rafael Advanced Defense Systems’in, kısa menzilli hava savunma sistemi alımı için açılan ve parlamento tarafından onaylanan ihaleyi kazandığını duyurdu.

Söz konusu sözleşme parlamentoda kabul edilmesine rağmen, Romanya Savunma Bakanlığı henüz detayları kamuoyuyla paylaşmadı. Bu nedenle hangi sistemin satın alınacağı netlik kazanmadı.

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ROMANYA'DAN SAVUNMA HAZIRLIĞI

Savunma alanında uzman isimler, Romanya’nın tercih ettiği sistemin Rafael tarafından üretilen SPYDER hava savunma sistemi olabileceğini belirtiyor.

Tekerlekli araçlara monte edilen bu sistem, Python-5 füzeleri kullanıyor ve radar ile kızılötesi güdüm teknolojisi sayesinde insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları gibi çeşitli tehditlere karşı etkili bir savunma sağlıyor.

Avrupa ülkesinden sürpriz adım! Demir Kubbe satın alıyorlar - 2. Resim

DEMİR KUBBE İÇİN KOL SIVADILAR

İsrail merkezli Hayom gazetesinden edinilen bilgilere göre, SPYDER sistemi; fırlatma aracı, komuta-kontrol ünitesi ve füze ikmali yapan destek aracından oluşuyor. Sistem, İsrail’in kuzey cephesinde yaşanan “Demir Kılıçlar” operasyonu sırasında da etkin şekilde kullanılmıştı.

Romanya’nın bu alımı, yaklaşık bir ay önce 41 adet Demir Kubbe (Iron Dome) fırlatma sistemi satın alma kararının ardından geldi. Ancak bu sözleşmenin de ayrıntıları henüz açıklanmadı ve hangi versiyonun alınacağı net değil.

Kaynak: Dış Haberler

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