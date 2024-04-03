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Haberler > Ekonomi > Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam! Aramanın dakikası 3 lira 12 kuruş

Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam! Aramanın dakikası 3 lira 12 kuruş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam! Aramanın dakikası 3 lira 12 kuruş

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücretlerinde tarife değişikliğine gidildi. Yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarife cetvelini yeniledi. Buna göre altı ay önce hizmete giren tarife fiyalarında yüzde 28’e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 65’e ulaştı. Yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Hat devir ücretlerinden 59,83 TL, isim, ünvan değişikliğinden 40,86 TL, numara değişikliği hizmetlerinden ise 136,52 TL alınacak. SIM kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136,52 TL ücret alınacak. Açma kapama ücreti de 139,27 TL’ye çıkarıldı. Posta ile iletilen faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek.

SMS ücretleri yurt içi için 2 lira 23 kuruş, yurt dışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaralar servis ücreti dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu. Tarifeler, 1 Nisan ve 1 Ekim’de güncelleniyor. Operatörler tarifede belirlenen ücretlerden daha yüksek ücret talep edemiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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