İsrail bombalarının hedefi yine siviller! Refah'a hava saldırısı

12 Aralık 2023 09:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:27

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar günbegün katlanarak devam ediyor. Mülteci kamplarını, okulları, yerinden edilen sivillerin sığındığı hastaneleri bombalayan İsrail'in hedefi yine siviller oldu. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.

6'SI ÇOCUK 12 CAN KAYBI

Saldırıda, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

BOMBALAMA DEVAM EDİYOR

İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil alt yapı tahrip ediliyor. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.