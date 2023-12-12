İsrail bombalarının hedefi yine siviller! Refah'a hava saldırısı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze'de mülteci kamplarını, hastaneleri, okulları, yardım konvoylarını vuran İsrail yine sivilleri bombaladı. Refah kentine düzenlenen hava saldırısında 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar günbegün katlanarak devam ediyor. Mülteci kamplarını, okulları, yerinden edilen sivillerin sığındığı hastaneleri bombalayan İsrail'in hedefi yine siviller oldu. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.
6'SI ÇOCUK 12 CAN KAYBI
Saldırıda, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
BOMBALAMA DEVAM EDİYOR
İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil alt yapı tahrip ediliyor. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.