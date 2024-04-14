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Haberler > Dünya > İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Barış yanlısıyız, son istediğimiz şey savaşmak"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Barış yanlısıyız, son istediğimiz şey savaşmak"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: &quot;Barış yanlısıyız, son istediğimiz şey savaşmak&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası "tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" belirtti.

İsrail'in cumhurbaşkanı olan Herzog, İngiliz Sky News televizyonuna İran'ın dünkü hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendiren Herzog, "İran ile çatışmanın yansımalarını bildikleri ve ortaklarıyla müzakereleri olduğu için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti.

Herzog, İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunarak, "İsrail'in kuruluşundan bu yana bu bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir" dedi.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının İsrail için öncelikli mesele olduğunu dile getiren Herzog, Gazze'de "çok sayıda geçiş kapısı açtıklarını ve büyük miktarda yardımın da paraşütlerle atılmasını sağladıklarını" öne sürdü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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