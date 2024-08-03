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İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: En az 10 ölü

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İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: En az 10 ölü

Dünya Haberleri

Gazze'de katliam devam ediyor. İsrail ordusu bu kez Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail bugün Şeyh Rıdvan bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor... 

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