İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: En az 10 ölü

Düzenleyen: Çağla Çağlar 3 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Gazze'de katliam devam ediyor. İsrail ordusu bu kez Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.