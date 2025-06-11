İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 30 ölü, 150'den fazla yaralı var

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bu kez de gıda yardımı bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrailli askerler, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Netzarim Koridoru’nda bir kez daha katliam saçtılar. İsrail ordusu, yiyecek yardımı almak için toplanan sivillerin üzerine ateş açtı. Sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen saldırılarda en az 36 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

YARDIM NOKTASINDA İNFAZ

Yerel sağlık yetkililerine göre, İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilen yardım dağıtım merkezinin yakınında toplanan kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda en az 17 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, Gazze’nin merkezindeki Al-Awda Hastanesi ve kuzeydeki Al-Quds Hastanesine kaldırıldı.

KATLİAM GÜNLÜK RUTİNE DÖNÜŞTÜ

GHF’nin faaliyet gösterdiği Mayıs ayının sonundan bu yana, tesislerinin çevresinde gerçekleşen saldırılar neredeyse günlük hâle geldi. Yüzlerce sivil, yardım almak isterken hayatını kaybetti veya yaralandı. İsrail ordusu zaman zaman sivilleri vurduğunu kabul etse de GHF, kendi alanlarında şiddet yaşanmadığını iddia etmeye devam ediyor.

BM: İMHA KAMPANYASI

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir raporda, İsrail ordusunun okullar ve ibadet yerlerini hedef alarak “Filistinlilerin yaşamını yok etmeye yönelik sistematik bir kampanya” yürüttüğü açıkladı. Raporda, bu eylemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde “imha suçu” kapsamına girebileceği vurgulandı.