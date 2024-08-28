İsrail Gazze’deki hastane ihtiyaçlarına yönelik sevkiyatları engelliyor! Dujarric yapılan ihlali bir bir anlattı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısı düzenledi. Dujarric, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiren İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan hastanelerin yakıt ikmali başvurularına son bir haftada 5 kez olumsuz yanıt verdiğini belirterek, 'Bazı hastaneler 10 günden fazla bir süre boyunca yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı' dedi.
Dujarric, "Bölgedeki hastanelere yakıt sağlama planları, son bir haftada 5 kez erişimin reddedilmesiyle sonuçlandı ve bazı hastaneler 10 günden fazla bir süre boyunca yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı." dedi.
GAZZE’NİN GÜNEYİ SAVUNMASIZ FİLİSTİNLİLERLE DOLDU
İsrail'in tahliye kararları aldığını hatırlatan Dujarric, sürekli yerinden edilmeler sonucu, Gazze'nin güneyinde aşırı kalabalık oluştuğunu aktardı.
ÇOCUK FELCİ İÇİN AŞI KAMPANYASI
Dujarric, ayrıca çocuk felci aşılarının uygulanması kapsamında 1000'den fazla sağlık çalışanı ve gönüllüyü bölgedeki 11 sağlık merkezine yerleştirme ve eğitme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Sözcü, aşı kampanyasının ilk turunda Gazze'deki 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğun en az yüzde 95'ine ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı