İsrail Gazze’deki hastane ihtiyaçlarına yönelik sevkiyatları engelliyor! Dujarric yapılan ihlali bir bir anlattı

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Ağustos 2024 00:04 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısı düzenledi. Dujarric, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiren İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan hastanelerin yakıt ikmali başvurularına son bir haftada 5 kez olumsuz yanıt verdiğini belirterek, 'Bazı hastaneler 10 günden fazla bir süre boyunca yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı' dedi.