Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 18 haftadır kısıtlıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, diğer yandan Mescid-i Aksa'da da Müslümanlara zulmediyor. Saldırıların 18. haftasında da cuma namazını kılmak isteyenlere kısıtlama uygulandı.

    İsrail, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere 18. haftada da kısıtlama getirdi.

    KONTROL NOKTALARI KURDULAR

    Mescid-i Aksa'ya giden yollara bariyerler kurarak kontrol noktaları oluşturan İsrail güçleri namaz için mescide gitmek isteyen bazı Filistinlileri engelledi. O anlarda ufak gerginlikler de yaşandı.

    CAN KAYBI 27 BİNİ GEÇTİ

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.  Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

    AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

    Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

    Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinKudüsMescid-i Aksa
    Haberler > Dünya > İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 18 haftadır kısıtlıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Aliyev ve Bayraktar bir arada! Azerbaycan'a satılan Akıncı TİHA'ları birlikte izlediler - DünyaAliyev ve Bayraktar gururla izlediÇok sayıda bölgeye yayıldı, DSÖ uyardı... 1 yılda 5000 can gitti! - Dünya1 yılda 5000 can gitti!Everest Dağı kokmaya başladı! 3 tona yakın dışkı var, dağcılara yasak yolda - DünyaDünya'nın zirvesi kokmaya başladı! Nedeni şaşkına çevirdiFilipinlerde toprak kayması! Küçük çocuk 60 saat sonra kurtarıldı - DünyaFelaketi yaşayan ülkede gözyaşlarına boğan kurtuluşParis'te bir saldırgan İçişleri Bakanlığı binasına girmek istedi: Kadın polisi boğmaya çalıştı - DünyaKadın polisi boğmaya çalıştıDondurucusunda 117 kedi ölü bulunan yaşlı adamın savunması pes dedirtti - DünyaDondurucudan 117 kedi ölüsü çıktı! Savunması akıllara zararHindistan'da alarm! Cami ve medrese yıkımı sonrasında olaylar çıktı: En az 4 ölü - DünyaCami yıkımı sonrasında Hindistan karıştı!ABD'nin gündemi de bu! Biden'dan, "Hafızası iyi değil" diyen savcıya tepki - Dünya"Hafızası iyi değil" diyen savcıya ateş püskürdüGürcistan'da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katletti - DünyaGürcistan'da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katlettiABD'den İsrail'e Refah resti: Felaket olur - Dünya"Büyük bir felaket olur"
    Sonraki Haber Yükleniyor...