İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 18 haftadır kısıtlıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, diğer yandan Mescid-i Aksa'da da Müslümanlara zulmediyor. Saldırıların 18. haftasında da cuma namazını kılmak isteyenlere kısıtlama uygulandı.

İsrail, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere 18. haftada da kısıtlama getirdi.

KONTROL NOKTALARI KURDULAR

Mescid-i Aksa'ya giden yollara bariyerler kurarak kontrol noktaları oluşturan İsrail güçleri namaz için mescide gitmek isteyen bazı Filistinlileri engelledi. O anlarda ufak gerginlikler de yaşandı.

CAN KAYBI 27 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı. Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.