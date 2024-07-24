İsrail 'güvenli' bölgeyi yerle bir etti! Han Yunus'ta can kaybı 129'a çıktı

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 kişinin öldüğü, 416 Filistinlinin yaralandığı ve 44 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralılardan 100'ünün henüz hastanelere sevk edilmediği kaydedilirken, İsrail saldırılarında 237 ev ve binanın hasar gördüğü, 22 evin de sakinleri içerisindeyken bombalandığı belirtildi.

HAREKET EDEN HER ŞEYİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun, Han Yunus'ta Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği ifade edildi.

İsrail'in 'zorla yerinden etme' başta olmak üzere çok sayıda insanlık suçu işlediği, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyacı olan kişinin hayatını tehdit ettiği ve onları ölümle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Hükümetin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine "bu utancı, suçları, katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısında bulundu.