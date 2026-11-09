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İsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü

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İsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü
Başlık Resmiİsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü

İsrail'de Arap partilerinin de yer alacağı bir hükûmet kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi. Hükûmeti kurma görevini alan muhalefetteki Yashar (Yas-har) Partisi lideri Gadi Eisenkot “Şimdi ulusal bir acil durum hükûmeti kurulmasının tam zamanıdır.” dedi.

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İsrail’in farklı noktalarında binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarına son verecek, Arap partilerinin de yer alacağı yeni bir hükûmet kurulması talebiyle gösteri yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Merc İbn Amir’de (Jezreel Vadisi) yaklaşık bin kişi, Arap partilerinin de içinde olacağı bir hükûmetin kurulmasını istedi. Aynı şekilde Tel Aviv merkezindeki Habima Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Arap partilerini de kapsayan ve Netanyahu dönemini sona erdirecek bir hükûmet kurulması talebiyle eylem yaptı.

İsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü
Başlık Resmiİsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü

Tel Aviv’deki gösterilere, Yahudi-Arap ortaklığını ve siyasi eşitliği savunan “Birlikte Ayaktayız” (Standing Together) hareketi de destek verdi.

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"YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Tel Aviv’deki göstericiler, üzerinde Arapça ve İbranice “67 sandalye... Yeni bir yola çıkıyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, “Ortaklık olmadan barış olmaz”, “Böl ve yönet politikası dönemi kapansın, herkes için özgürlük ve eşitlik” sloganları attı.

İsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü
Başlık Resmiİsrail halkı Arap partili iktidar istiyor! Ülke genelinde binlerce kişi yeni hükûmet için sokaklara döküldü

EİSENKOT: ŞİMDİ TAM ZAMANI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan hükûmet kurma yetkisini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot “Şimdi ulusal bir acil durum hükûmeti kurulmasının tam zamanıdır. Buna layık olabilmek için elimden geleni yapacağım.” dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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