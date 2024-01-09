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    İsrail-Hizbullah hattı kızışıyor! Karşılıklı misillemeler başladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in kuzeyinde siren sesleri çalmaya devam ediyor... Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden Hüseyin Tavil’i öldürmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeyindeki bir karakol vuruldu. Bu saldırıya karşılık olarak ise İsrail, Tavil'in cenaze törenini ateşe tuttu. Son dakika gelişmeler...

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in Hamas yetkilisi Salih el Aruri ve Hizbullah üst düzey mensuplarından Visam Hüseyin Tavil’i öldürmesine karşılık, İsrail’in askeri karargahına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

    Hizbullah, İsrail’in Safed kenti yakınlarında yer alan askeri karargahına yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

    Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri ve Hizbullah’ın sahadaki üst düzey mensuplarından Tavil’in öldürülmesine misilleme olarak bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, kamikaze İHA’larla İsrail’in "Dado askeri karargahının" hedef alındığı ifade edildi.

    İSRAİL CENAZE TÖRENİNİ VURDU

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

    Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

    Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

    Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

    İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.

     

    Hizbullahİran
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