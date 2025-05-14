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İsrail kana doymuyor! Gazze'de bir gecede 51 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail kana doymuyor! Gazze&#039;de bir gecede 51 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

51 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırılarda, 45'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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