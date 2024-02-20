İsrail, karadan işgalin sonuna geliyor! 'Han Yunus'tan sonra hedef 'Refah'

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını Han Yunus kentinde yoğunlaştıran İsrail ordusu, bölgedeki kara işgalini sona erdirmek üzere. Bölgede askeri birliklerin saldırılarını tamamlamak üzere olduğu belirtilirken, kara saldırısı için yeni hedefin 'Refah kenti' olabileceği belirtildi.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e yönelik başlatılan saldırı, karşılıklı çatışmaya dönüştü. Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail ordusu, kadın-çocuk ayırt etmeden sivilleri katletti. Bugüne kadar bölgedeki saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 binden fazla kişi ise yaralandı.

KARADAN İŞGAL SONA ERMEK ÜZERE

Özellikle sivillerin sığındığı hastane ve okul gibi bölgeleri hedef alan İsrail, katliamını Han Yunus'ta yoğunlaştırdı. İsrail ordusunun, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan kentte 'karadan işgali bitirmek üzere' olduğunu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun askeri yetkililere dayandırdığı habere göre; Han Yunus kentine karadan giren birliklerin saldırıları sona ermek üzere. Bölgedeki askeri birliklerin saldırılarını yakında tamamlayacağı aktarılan haberde, "Bölgede geriye birkaç hedef kaldı ve askeri birliklerin önümüzdeki günlerde o hedeflere ulaşması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

YENİ HEDEF 'REFAH' OLABİLİR

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin altında tünel arama çalışmaları için kazılar yapıldığı ve Nasır Hastanesi'ndeki saldırıların da sona ermek üzere olduğu belirtildi. Son günlerde bölgedeki çatışmaların azaldığı belirtilirken, Han Yunus'taki saldırıların ardından bölgedeki 98'inci Tümen'in yeni görevinin belirlenebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun önümüzdeki günlerde Mısır sınırında yer alan Refah kentine yönelik kara saldırısı için karar almak üzere olduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusu, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği ve yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı Han Yunus'u 'savaş bölgesi' ilan etmişti.