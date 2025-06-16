İsrail, kendi cezaevine baskın düzenledi! İran saldırılarına sevinen mahkumlara özel operasyonla işkence yapıldı

İsrail, İran'ın füze saldırılarını alkışlayan mahkumlara yönelik cezaevlerinde özel operasyon düzenledi.

İsrail, İran'ın füze saldırılarına tepki olarak sevinen mahkumlara yönelik kendi cezaevlerinden birine baskın düzenledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, operasyon sırasında mahkumlara işkence yapıldı.

ÖZEL OPERASYONLA BASKIN DÜZENLEDİLER

Olay, İsrail’in merkezindeki bir hapishanede yaşandı. İran'ın saldırılarına alkış ve tezahüratla karşılık veren bazı Filistinli tutukluların sesli kutlamaları üzerine, İsrail Hapishane Hizmetleri’ne bağlı elit Masada birimi devreye sokuldu.

Soykırımcı üst düzey İsrailli yetkililerin resmi açıklamasında, “düzenin bozulmasına ve düşman lehine gösterilere sıfır tolerans uygulanacağı” belirtildi.

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MAHKUMLAR TEK TEK HÜCRELERİNDEN ÇIKARILDI

Operasyonda adı açıklanmayan sayıda mahkum hücrelerinden çıkarılarak disiplin kuruluna sevk edildi. İsrail basınında yer alan görüntülerde, özel timlerin koğuşlara baskın yaptığı ve mahkumların sert şekilde etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

İnsan hakları kuruluşları, cezaevindeki baskına dair net bilgi verilmediğini ve “devletin kendi vatandaşlarını fiziksel şiddetle susturduğu” yönünde eleştirilerde bulundu. Olay, İsrail kamuoyunda da “hapishanede bile ifade özgürlüğüne tahammül yok” yorumlarına neden oldu.