Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'ın kilit isimlerinden biriydi, İzadi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne bağlı Filistin Tümeni Komutanı Said İzadi, Kum kentinde bir apartmana düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Kum’daki bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda, İran Devrim Muhafızları'nın denizaşırı kolu Kudüs Gücü içinde yer alan Filistin Kolordusu Komutanı Saeed Izadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

İranlı yetkililere göre saldırı, Kum'un merkezinde bulunan bir apartman dairesini hedef aldı.

Bebek katili Katz, saldırıyı "İsrail istihbaratı ve Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı" olarak nitelendirdi. Katz, öldürülen komutanın geçmişte Hamas’ı finanse ettiğini ve silah desteği sağladığını öne sürdü.

İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

"SALDIRI OLURSA ABD DE HEDEF OLUR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, NBC News’e verdiği röportajda, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri operasyonlara katılması halinde Tahran’ın karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Araghchi, "ABD, İran’ın Yüce Lideri Hamaney’in yerini bildiğini söylüyor, bu açıkça bir tehdittir. Sözde bir süper gücün bu tür açıklamalar yapması uygun değil" ifadelerini kullandı. Bakan, ABD’nin İran ile görüşmeleri bir saldırının ön hazırlığı olarak kullanabileceğini de öne sürdü.

"TRUMP BİR TELEFONLA DURDURABİLİRDİ"

Araghchi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in saldırılarını durdurmak için adım atmadığını belirterek, "İsteseydi tek bir telefonla bu saldırıları engelleyebilirdi" dedi.