İsrail, kurgu videolara devam ediyor! Tutuklanan sivilleri Hamas gibi gösterdiler

14 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:25

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. Özellikle kara harekatının başladığı 27 Ekim'den itibaren ağır kayıp veren İsrail'de yüzlerce asker öldü, binlerce asker yaralandı. Yaşadığı hezimete sivil katliamlarıyla karşılık veren İşgalci ordu, Hamas'a karşı zafer kazanıyormuş algısı oluşturmak için türlü türlü manipülasyonlar yapmaya başladı. İsrail, geçtiğimiz günlerde, Jabalia mülteci kampında tutuklanan Hamaslılar videosu yayınlamıştı, ancak bu videonun hem BBC hem Aljaazera analistleri tarafından kurgu olduğu ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca, ABD'de yaşayan Filistinli Hani el-Medhun, videodaki kişilerin bölgede yaşayan siviller olduğunu iddia etmişti. İşgalci ordu, bu olayın ardından skandal videolar devam etti.

İSRAİL ALGI OLUŞTURMAYA DEVAM ETTİ

Gazze'deki işgal güçleri, kuzeyde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne sığınan onlarca sivili esir aldı. Sivillerin Hamas üyesi olduğunu söyleyebilmek için ise 3-5 sivilin eline silah verilerek teslim oluyormuş algısı yapılmaya çalışıldı.

İSRAİL, ZAFER FOTOĞRAFINA İHTİYAÇ DUYUYOR

Filistinli Hani el-Medhun geçtiğimiz günlerde "Belki de İsrailliler bir zafer fotoğrafına ihtiyaç duyuyordur. Bu savaşı bitirecekse hepimiz sokaklara çıplak çıkıp 'tamam teslim oluyoruz' diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.