Lübnan’daki barış gücü, görev yaptığı mevzileri Lübnan ordusuna devretme sürecini başlattı. Barış gücü ayrıca bölgedeki ihlallerin takip edilip raporlanması ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), kontrolündeki mevzileri Lübnan ordusuna devretmeye başladı.

Lübnan devlet haber ajansının aktardığı açıklamada, devir sürecinin başladığı bildirildi. Barış gücü, bölgedeki ihlallerin izlenmesi ve raporlanması çağrısını yinelerken, insani yardımların sürdürülmesinin önemine de dikkat çekti.

UNIFIL'İN GÖREVİ 2026 SONUNDA SONA ERECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda UNIFIL'in Lübnan'daki görevi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Birliklerin ülkeden çekilmesinin ise 2027 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

Bu süreçte barış gücünün bazı mevzilerinin ve tesislerinin Lübnan makamlarına devredilmesi öngörülüyor. UNIFIL, ağustos ayında da güneydeki Hırdali bölgesinde bulunan bir askerî mevziyi Lübnan ordusuna teslim etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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