Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı İngiltere ve Avustralya'nın aldığı yaptırım kararlarını destekledi. Ortak açıklamada, bu politikalardan sorumlu kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların uygulanması istendi.

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Türkiye, Cezayir, Mısır, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldivler, Nijer, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in yerleşim politikalarına karşı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine katılan şirketleri hedef alan yaptırım kararları memnuniyetle karşılandı.

İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım kararı da desteklendi.

Bakanlar, yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kuruluşların hesap vermesi gerektiğini belirterek, bu faaliyetleri destekleyen veya kolaylaştıranlara karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Açıklamada, özellikle Doğu Kudüs'ün doğusunda planlanan E1 yerleşim projesi sert şekilde kınandı. İngiltere ve Avustralya'nın adımlarının diğer ülkelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.

Açıklama şu şekilde:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı İsrail yerleşim faaliyetlerine karşılık olarak Birleşik Krallık ve Avustralya hükümetlerinin yaptırım uygulama kararlarını memnuniyetle karşılamaktadırlar. Bu yaptırımlar, yerleşim inşaatına katılan şirketleri hedef alan önlemleri de içermektedir.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yaptırım uygulama kararını da memnuniyetle karşılamaktadırlar. Bu bağlamda, Bakanlar, uygun uluslararası önlemler ve E1 yerleşim planı da dahil olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kuruluşlara ve kişilere, ayrıca yerleşim genişlemesi ve ilhak politikalarını destekleyen, kolaylaştıran veya uygulayanlara yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik tüm çabalara desteklerini ifade etmektedirler.

BM KARARLARI VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden yerleşim politikalarını, özellikle de 'E1' yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki ilgili yerleşim faaliyetlerini en güçlü şekilde kınamakta ve İngiltere ve Avustralya'nın bu kararının uluslararası toplumdaki birçok kişiyi de aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini ummaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

Bakanlar tarafından açıklamada belirtilen önlemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli Danışma Görüşü de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirmekte oldukları kaydedildi.

GAZZE İÇİN TRUMP'IN PLANININ UYGULANMASI İSTENDİ

Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararlar, tüm devletlerin İsrail'in yasadışı işgalinden kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama ve İsrail'in işgaliyle oluşturulan durumun sürdürülmesine yardım veya destek vermeme yükümlülüğünü de içermektedir. Bu bağlamda, İsrail'i yerleşim faaliyetleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer önlemlerle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri geri çekmeye çağırmaktadırlar.

Bakanlar, İsrail'in Gazze'deki askeri tırmanışını kınamakta ve güvenlik ve istikrarı sağlamak, insani durumu ele almak, yeniden yapılanmayı ve iyileşmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı barışın temellerini atmak için Başkan Trump'ın Gazze Çatışmasını Sonlandırmaya Yönelik Kapsamlı Planı'nın tam ve derhal uygulanmasını talep etmektedir.

Bakanlar, Gazze'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizmektedir. Bakanlar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek geçerli yolunun, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız, egemen, bitişik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla iki devletli çözümün uygulanması olduğunun altını çizmektedir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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