İsrail, Lübnan ile savaş başlatmak için hazırlanıyor! Bakandan skandal sözler

Gazze'de soykırım yapan, Lübnan sınırına bomba yağdıran İsrail, gözünü topyekun savaşa dikti. İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Lübnan'a savaş açmaktan başka çıkar yollarının olmadığını savundu.

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İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, adım adım Lübnan'a savaş açmaya hazırlanıyor. İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, eğitim sezonunda okulların açık olması için savaş çığırtkanlığı yaptı.

"SAVAŞ BAŞLATMAKTAN KAÇIŞ YOK"

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, "güvenlik karmaşası" nedeniyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan bölgelerdeki okulların gelecek eğitim sezonunda açılmayacağını belirterek, "Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." dedi.

Kisch İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan kuzeydeki okulların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli Bakan Kisch, "güvenlik karmaşası" nedeniyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan yerleşim bölgelerindeki okulların eylülde başlayacak eğitim yılında kapalı kalacağını kaydetti.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Kisch ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Lübnan devletine karşı "hemen ve güçlü şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

İsrailli Bakan, "Kuzeyde yaşayanlara barış ve istikrarın yeniden sağlanması ve İsrail devletinin geleceği için Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.

LÜBNAN SINIRINA BEYAZ FOSFOR ATMIŞLARDI

İsrail ordusu, Filistin'den sonra Lübnan'ı güney sınırına da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan, İsrail'in savaşlarda kullanılması yasaklı olan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediğini iddia etti.

Lübnan, İsrail'i ülkenin güney kesimine yönelik saldırılarda beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı.

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, yönünü Lübnan'a çevirdi. İnsanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlerine yasaklı bomba kullandırıyor.